أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رئيس قسم الاستخبارات في "وحدة نصر"، محمد علي بزي، وحسين حسن روماني، أحد قادة منظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله اللبناني، الموالي لإيران، وذلك في هجمات شنها يوم الأربعاء 6 مايو (أيار).

ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيدات سابقة بمقتل قائد "وحدة الرضوان" في غارات استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.

وفي سياق متصل، كشف الجيش الإسرائيلي عن تصفية 85 عنصرًا من حزب الله خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع إجمالي قتلى الحزب إلى أكثر من 220 عضوًا منذ دخول اتفاقات وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأوضح البيان العسكري الإسرائيلي أن هؤلاء العناصر الذين تم استهدافهم كانوا يشكلون تهديدًا مباشرًا لقوات الجيش وللمواطنين الإسرائيليين.