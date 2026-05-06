كشف موقع "أكسيوس"، في تقرير له، عن مسودة اتفاق من صفحة واحدة يهدف إلى إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن واشنطن تتوقع من طهران الرد خلال 48 ساعة على عدد من النقاط الرئيسية.
ووفقًا للتقرير، تتضمن المسودة التزام إيران بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول المجمّدة.
وأضاف التقرير أن هذا التفاهم المكون من صفحة واحدة سيعلن إنهاء الحرب في المنطقة، وبدء فترة مفاوضات تمتد 30 يومًا للتوصل إلى اتفاق مفصل يشمل إعادة فتح المضيق، وتقييد البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الأميركية.
وبحسب مصدرين، فقد تُعقد هذه المفاوضات في إسلام آباد أو جنيف.
أفادت وكالة "رويترز" بأن مستشار الأمن القومي لرئاسة كوريا الجنوبية، وي سونغ-لاك، قال في مؤتمر صحافي، يوم الأربعاء 6 مايو (أيار)، إنه لا يزال غير واضح ما إذا كان الانفجار الذي وقع على متن سفينة شحن تابعة لشركة الملاحة الكورية "إتش إم إم" في المياه الخليجية، ناتجًا عن هجوم أم لا.
وأضاف وي سونغ-لاك أن الحريق في السفينة بدأ من غرفة المحركات، مؤكدًا أنه لم يُصب أحد في الحادث.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن دونالد ترامب نسب هذا الحادث إلى هجوم من جانب إيران.
قدّمت الأمم المتحدة، في مسودة قرار مدعومة من الولايات المتحدة والدول الخليجية، مبادرة لإعادة إحياء حرية الملاحة في مضيق هرمز، محذّرةً من أنه في حال استمرار الهجمات على السفن، فإن إيران ستواجه عقوبات أو حتى إجراءات تنفيذية.
وفي أحدث التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، قدّمت الولايات المتحدة ودول الخليج، يوم الثلاثاء 5 مايو (أيار) مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يتم فيه تهديد إيران بفرض عقوبات أو حتى إجراءات تنفيذية في حال استمرار الهجمات على السفن.
وفي هذا المشروع طُلب من طهران الكشف عن مواقع الألغام البحرية لضمان أمن الملاحة في هذا الممر الحيوي.
كما تم التأكيد في نص المسودة على أنه يجب على إيران أن تشارك "على الفور" في جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في المضيق، وأن تتيح تسهيل نقل المساعدات الحيوية والأسمدة وسائر السلع.
وقد صيغ هذا القرار استنادًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يمنحه طابعًا تنفيذيًا، بما في ذلك إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية، كما يحذّر من أنه في حال عدم التزام طهران ببنود القرار، سيتم تطبيق "إجراءات فعالة تتناسب مع خطورة الوضع، بما في ذلك العقوبات".
كما يؤكد نص المسودة على حق جميع الدول في الدفاع عن سفنها في مواجهة الهجمات والاستفزازات من قِبل النظام الإيراني، ويدعو الدول الأخرى إلى عدم مساعدة هذا النظام عبر "دفع رسوم العبور" له.
وقد تم تقديم هذه المسودة في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة، يوم الاثنين 4 مايو، إطلاق خطة تحمل اسم "مشروع الحرية" لتأمين توجيه السفن العالقة في مضيق هرمز. ووصف المسؤولون الأمريكيون هذه الخطوة بأنها "إنسانية"، محذرين من أن أي عرقلة لها ستواجه "برد حاسم".
وكانت محاولة سابقة لاعتماد قرار يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر يمر عبره نحو 20 في المائة من النفط الخام العالمي، قد فشلت بسبب استخدام حق النقض (الفيتو) من قِبل روسيا والصين.
صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال لقائه بوزير الخارجية الصيني، وبالإشارة إلى المفاوضات بين طهران وواشنطن، بأن إيران لن تقبل إلا بـ"اتفاق عادل وشامل"، مؤكداً أن بلاده "ستبذل قصارى جهدها لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".
ووصف عراقجي الصين بـ"الصديق المقرب" للنظام الإيراني، مشدداً على أن التعاون بين الطرفين سيشهد مزيداً من التعزيز.
وتابع عراقجي قائلاً: "إننا نقدر موقف الصين القاطع، لاسيما في إدانة تحركات الولايات المتحدة وإسرائيل؛ فالحرب التي شُنّت ضدنا هي عمل عدواني سافر وانتهاك صارخ للقوانين الدولية".
عند سؤاله عن تسليح المحتجين في إيران، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن الرئيس دونالد ترامب "متأثر بشدة" من الصور التي تُظهر إيرانيين يتعرضون للإساءة من قًبل النظام، ويتمنى أن يكون لديهم القدرة على الرد.
وأضاف روبيو للصحافيين في البيت الأبيض: "هذا نظام قاسٍ.. هؤلاء أشخاص يعلقون الناس على الرافعات في ساحات المدن".
وأكد مجددًا: "هؤلاء أشخاص يعلقون الناس على الرافعات في ساحات المدن".
وتابع قائلاً: "أعتقد أن ما يعبر عنه الرئيس هو رغبته في أن يكون لدى الشعب الإيراني القدرة على مقاومة بعض ما يحدث لهم".
قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن على إيران العودة إلى طاولة المفاوضات، محذّرًا من أنها ستواجه العزلة والانهيار الاقتصادي و"الهزيمة الكاملة" إذا رفضت الدبلوماسية.
وقال روبيو للصحافيين في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء 5 مايو (أيار): "لا ينبغي لهم حقًا اختبار إرادة الولايات المتحدة، على الأقل ليس في ظل الرئيس دونالد ترامب".
وأضاف: "البديل هو مزيد من العزلة، والانهيار الاقتصادي، وفي نهاية المطاف الهزيمة الكاملة".
وقال روبيو إن تصرفات إيران تشير إلى أنها تريد برنامجًا نوويًا عسكريًا.
وأضاف: "إنهم يتصرفون كما لو أنهم يريدون برنامجًا نوويًا عسكريًا، وهذا غير مقبول".
وأشار إلى الصواريخ بعيدة المدى، والمواقع تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم، وبلوغ التخصيب نسبة 60 في المائة، مؤكدًا أن هذا "لا استخدام مدني له إطلاقًا، صفر تمامًا".