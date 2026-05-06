ذكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في منشور على منصة "إكس"، أنه أجرى محادثة مع نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، وأعرب خلالها عن "قلقه العميق" إزاء تصاعد التوترات الجارية.

ووصف ماكرون الهجمات على البنية التحتية المدنية في الإمارات وعلى عدد من السفن بأنها "غير مبررة"، وأدانها.

وأكد أن على جميع الأطراف "رفع الحصار عن مضيق هرمز دون تأخير ودون شروط"، وإعادة وضع حرية الملاحة الذي كان قائمًا قبل اندلاع التوترات.

كما أشار إلى أن مهمة متعددة الجنسيات تقودها فرنسا وبريطانيا يمكن أن تساعد في استعادة الثقة بين مالكي السفن وشركات التأمين، مضيفًا أن نشر حاملة الطائرات "شارل ديغول" يأتي في هذا الإطار.

