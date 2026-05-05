صرح ممثل مدينة طهران في البرلمان الإيراني، منوشهر متكي، بأن رد إيران على الولايات المتحدة سيتم تسليمه يوم غدٍ (الأربعاء) أو بحد أقصى بعد غدٍ (الخميس).
وأضاف متكي أن دونالد ترامب "عالق في مأزق"، مشيراً إلى أن البنتاغون يدرس حالياً شن هجوم جديد على إيران. وأكد أن الهواجس الأساسية للولايات المتحدة تكمن في الخشية من تكرار نتائج "الحربين السابقتين".
قال عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، محمد بهرامي، إن إدارة والسيطرة الاستراتيجية على مضيق هرمز من "أكثر القضايا الجيوسياسية حساسيةً ومحورية" في منطقة الخليج، مؤكدًا أن طهران لن تتنازل عن هذا الدور.
وأضاف أن "القرصنة البحرية الأميركية" يساهم في تفاقم أزمة الطاقة العالمية، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وزيادة تكاليف المواد الكيميائية والأسمدة والمواد الخام الصناعية.
وأشار بهرامي إلى أنه في حال استمرار هذا الوضع، فإن احتمال إغلاق مضيق باب المندب من قبل جماعة الحوثي في اليمن سيكون مرتفعًا.
قال مهدي محمدي، المستشار الاستراتيجي لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن هناك "تقييمًا داخل إيران" مفاده أن إسرائيل أصبحت ضعيفة ويمكن استهدافها.
وأضاف: "الكيان الإسرائيلي أصبح في وضع نعرف كيف نضربه، وقد تم إضعافه، ولا ينبغي تركه بعد أن أصبح عالقًا، ومع وجود تردد أميركي تجاهه".
وتابع محمدي قائلاً إن إسرائيل "تسعى لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة حتى لو كانت بتكلفة باهظة"، معتبرًا أنها "على أعتاب عملية انتحارية".
كما أشار إلى ما وصفه بـ"وحدة محور المقاومة"، قائلاً إن إيران واليمن والعراق ولبنان وحتى الصومال تتحرك وفق "مقاربة واحدة"، وأن هناك "غرفة عمليات مشتركة"، مضيفًا أن الظروف الحالية تتيح تنفيذ "عملية جماعية كبيرة ضد إسرائيل".
أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية بأن كوريا الجنوبية تراجع قوانينها الداخلية تمهيدًا للمشاركة في "مشروع الحرية" الذي طرحه دونالد ترامب.
وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة "يونهاب" الرسمية أن السلطات الدبلوماسية والأمنية في البلاد رفعت مستوى التأهب عقب وقوع انفجار واندلاع حريق في سفينة كورية داخل مضيق هرمز.
وجاء هذا التقرير بعد عقد اجتماع خاص في مكتب الرئاسة لبحث أسباب الحادثة وآلية التعامل معها.
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن السفينة تعرضت لهجوم من قبل إيران، إلا أن سيؤول لم تؤكد هذه الرواية حتى الآن.
كتب رئيس تحرير صحيفة "كيهان" الإيرانية، حسين شريعتمداري، أن "القواعد العسكرية التابعة للدول الأوروبية التي ستوضع في خدمة الولايات المتحدة يمكن، بل ينبغي، أن تتحول إلى أهداف مشروعة وقانونية لهجماتنا العسكرية".
وأضاف: "الدول الأوروبية تعلم أننا قادرون على ضربها، وبقوة أيضًا".
وتابع شريعتمداري: "أوروبا هشة للغاية في مواجهة أي هجمات محتملة من جانب إيران، ولا تكاد تمتلك قدرة تُذكر على التحمل".
أعلن نائب رئيس اللجنة الرقابية في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليغاني، أن إيران تمتلك صاروخًا "عنقوديًا" يمكن أن يتحول كل واحد منه إلى 80 قنبلة أو جزء منفصل.
وأضاف: "إذا تم إطلاق 10 صواريخ في وقت واحد، فإن العدد يصل إلى 800 قنبلة".
وتابع حاجي دليغاني متسائلًا: "أي منظومة دفاع جوي، أي ثاد أو باتريوت، يمكنها اعتراض هذه؟".