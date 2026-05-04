قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، إن الإمارات العربية المتحدة، التي وصفها بأنها حليف استراتيجي لإسرائيل، تعرضت لهجوم من إيران.
وأضاف أن هذا التطور يُعد، بحسب تعبيره، إعلانًا عن استئناف الحرب من جانب طهران ضد حلفاء الولايات المتحدة وإسرائيل في مختلف أنحاء المنطقة.
وأشار بينيت إلى أن هذا التحالف الإقليمي ضروري لأمن إسرائيل ولأمن الشركاء المعتدلين في الشرق الأوسط والمنطقة الخليجية، مؤكدًا أن طهران لا تزال تسعى إلى ترهيب المنطقة وتشكل تهديدًا للأمن العالمي.
وختم بالقول: "إننا نقف إلى جانب حلفائنا" .