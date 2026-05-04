وقال مصدر مطّلع على أوضاع هؤلاء السجناء لـ "إيران إنترناشيونال" إنه مع بدء الظروف الحربية، تم تعليق لقاءات السجناء السياسيين مع عائلاتهم، ولم تُستأنف اللقاءات "الكابينية" إلا خلال الأسبوعين إلى الثلاثة الأخيرة لبعض السجناء. وأضاف أن من كان لديهم أفراد من عائلاتهم معتقلين في سجن إيفين، أُتيح لهم إجراء لقاءات بين الأقسام.

وأشار المصدر إلى أن ليندسي وكريغ فورمن توجّها، يوم الأحد 3 مايو (أيار) إلى مسؤولي السجن للقاء بعضهما، لكن تم إبلاغهما بمنعهما من الزيارة لمدة ثلاثة أسابيع بسبب المقابلة مع شبكة "بي بي سي" العالمية.

وكانت ليندسي فورمن قد قالت في مقابلة سابقة: "إنه أمر مخيف. عندما أنظر إلى وضعي أقول: الحمد لله أنني لم أنشأ هنا. بالنسبة لنا، سينتهي الأمر يومًا ما، لكن بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، قد لا تكون هناك نهاية أبدًا".

كما قال كريغ فورمن إنه منذ نقله إلى سجن إيفين، تم اقتياد أربعة من زملائه في الزنزانة لتنفيذ الحكم، وفي اليوم التالي بُثّ خبر إعدامهم عبر التلفزيون، مضيفًا: "نحن الآن في وضع مرعب، لكننا في هذه الرحلة تعرّفنا أيضًا إلى أشخاص رائعين. لقد رأينا وجهي هذا البلد عن قرب".