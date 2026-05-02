ذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، نقلاً عن "مصادر مطلعة"، أنه في ظل استمرار تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر باكستان، فقد تم إرسال الرد الإيراني المكوّن من 14 بندًا بشأن إنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني.
وأضافت الوكالة أن هذا الرد جاء في مواجهة مقترح أميركي مكوّن من 9 بنود، وأن طهران أكدت فيه خطوطها الحمراء، وقدمت في الوقت نفسه خارطة طريق واضحة لإنهاء الحرب.
وتابعت "فارس" أن نقل هذه الرسائل عبر الوساطة جاء بعد المرور بالمراحل المعتادة لصنع القرار داخل المؤسسات المعنية في النظام، والحصول على الموافقات اللازمة.