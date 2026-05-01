أشار إمام جمعة طهران، محمد جواد حاج علي أكبري، إلى رسالة منسوبة للمرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، والتي جاء فيها: "ليعلم العدو أننا لن نتركهم، وسنأخذ ثأر خامنئي وكل الشهداء"، قائلاً: "لم نأخذ بعد بثأر قاسم سليماني، وما زال أمامنا الكثير من العمل".
وأضاف: "نشكر الفريق المفاوض ورئيسه قاليباف ووزير الخارجية؛ لأنهم رفضوا مطالب العدو، وإذا اقتضت الحاجة فسيعودون إلى هذا الميدان بحزم وقوة".
وتابع: "إذا تمكن الحاج باقر قاليباف من إصابة قلب الشيطان بصاروخه الدبلوماسي فهذا أفضل، وإن لم يحدث فالسيد مجيد (مجدي موسوي قائد القوة الجو- فضائية) سيضرب قلب الشيطان بالقاذفات والصواريخ الحقيقية".