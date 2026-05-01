أعلن البيت الأبيض، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت طهران قد قدّمت مقترحها عبر باكستان، أنه لا يقدّم تفاصيل بشأن المحادثات الدبلوماسية الخاصة، مؤكداً أن المفاوضات لا تزال مستمرة.

وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، لوكالة "رويترز": "لا نناقش تفاصيل المحادثات الدبلوماسية الخاصة. وقد أوضح الرئيس دونالد ترامب بشكل جلي أن إيران يجب ألا تحصل أبدًا على سلاح نووي، وأن المفاوضات مستمرة لضمان الأمن القومي للولايات المتحدة على المدى القصير والبعيد".

وبحسب تقارير، فإن المقترح الإيراني الجديد بشأن اتفاق السلام تم نقله إلى الولايات المتحدة عبر وسيط باكستاني.