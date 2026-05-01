صرح مصدر إيراني لشبكة "سي إن إن" بأن طهران لا تزال تشعر بـ "عدم ثقة عميق" تجاه واشنطن، وأنه ليس من الواضح ما إذا كان المقترح الإيراني الجديد سيعيد الطرفين إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف المصدر أن إيران قد توافق على استئناف المحادثات حال قيام الولايات المتحدة برفع الحصار عن موانئها وسواحلها الجنوبية، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل.

كما أوضح أن إيران لا تمتلك فهمًا واضحًا لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من الجولة السابقة من المفاوضات في باكستان، وهو ما زاد من حدة انعدام الثقة بين الطرفين.