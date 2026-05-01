صرح مسؤول عسكري إسرائيلي، لم يكشف عن هويته، بأنه إذا لم يتم إخراج مخزون اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة، والذي يتجاوز 400 كيلوغرام، من إيران، فإن الحرب الأخيرة بأكملها ستُعتبر "فشلاً ذريعًا".
وقال مسؤولون إسرائيليون إن هذا المخزون كافٍ لصنع 11 قنبلة نووية.
وأكد هذا الضابط الرفيع في الجيش الإسرائيلي: "إذا لم يتحقق الهدف النووي، فإن كل ما فعلناه في إيران سيكون فشلاً كبيرًا. يمكن للنظام الإيراني الشرير أن يقفز نحو البرنامج النووي".
وتابع: "إذا تم إخراج اليورانيوم من إيران عبر السبل الدبلوماسية، فنكون قد أدينا مهمتنا". ومع ذلك، إذا لم يحدث ذلك، فستضطر إسرائيل إلى تنفيذ عملية أخرى في إيران لتحقيق هذا الهدف.
تناولت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير لها، حالة العجز التي تواجهها إيران أمام الحصار البحري الأميركي، ومحاولات طهران كسره عبر إرسال النفط إلى الصين بالسكك الحديدية واستيراد المواد الغذائية برًا عبر القوقاز وباكستان.
وذكرت الصحيفة أن إيران، التي صمدت لعقود عبر بيع النفط للصين واستخدام تكتيكات حرب غير تقليدية لمواجهة الضغوط الأميركية، تواجه الآن أزمة غير مسبوقة.
وقد أدى الحصار الكامل للموانئ الإيرانية من قِبل البحرية الأميركية إلى شل شبكة "ناقلات الظل"، ما دفع صادرات النفط الإيرانية إلى الاقتراب من "الصفر".
ولا يهدد هذا الوضع الاقتصاد الإيراني فحسب بالانهيار، بل خلق أيضًا انقسامًا حادًا داخل النظام بين تيار معتدل يدعو للتفاوض وآخر متشدد يدعم المواجهة العسكرية.
وكانت طهران تعتقد أنها تملك زمام المبادرة بعد الحرب؛ حيث عطّلت الملاحة في مضيق هرمز من خلال استهداف السفن، ما أوقف تدفق نحو خُمس النفط والغاز المسال عالميًا.
ولكن الولايات المتحدة ردت بعد ستة أسابيع بفرض حصار بحري شامل، أدى إلى تعطيل شبكة السفن التي كانت تلتف على العقوبات عبر إطفاء أجهزة التتبع ونقل النفط سرًا إلى الصين.
وتقوم الآن السفن الحربية الأميركية بملاحقة هذه الناقلات حتى المحيط الهندي ومنعها من العبور.
وقال المدير السابق لشؤون الخليج في وزارة الدفاع الأميركية، ديفيد روش، إن إيران تمكنت من إحداث اضطراب في السوق، لكن ذلك لا يعني السيطرة على الوضع، مؤكدًا أن طهران تواجه لحظة حاسمة.
وأضاف أن البدائل التجارية لن تكون كافية؛ إذ تسعى إيران لنقل النفط عبر السكك الحديدية إلى الصين واستيراد الغذاء برًا، بينما أعلنت جمعية الشحن الإيرانية أن 40 في المائة فقط من التجارة يمكن تحويلها إلى الطرق البرية.
تصاعد الأزمة وانقسام داخلي
أدى تصاعد الأزمة إلى انقسام داخل النظام الإيراني؛ حيث يقود التيار المعتدل رئيس البلاد، مسعود بزشکیان، في مواجهة التيار المتشدد بقيادة المرشح الرئاسي السابق، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الحالي، سعيد جليلي.
ويرى المعتدلون ضرورة التفاوض مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، معتبرين أنه يسعى للخروج سريعًا من الحرب المكلفة، بينما يطالب المتشددون بالتصعيد العسكري لرفع أسعار النفط وزيادة الضغط على واشنطن.
وحذر محللون من أن إيران باتت تعتبر الحصار شكلاً من أشكال الحرب، وقد ترى أن استئناف القتال أقل كلفة من تحمّل حصار طويل.
كما هددت طهران باستخدام وسائل جديدة مثل الغواصات أو حتى "دلافين مفخخة بالألغام" ضد السفن الأميركية، إضافة إلى احتمال قطع كابلات الاتصالات البحرية في مضيق هرمز لتعطيل الإنترنت العالمي.
تحركات دبلوماسية وضغوط اقتصادية
قدمت إيران عرضًا للوسطاء الإقليميين يتضمن وقف هجماتها مقابل إنهاء الحصار وتأجيل الملف النووي، لكن ترامب أمر بالاستعداد لحصار طويل، واصفًا إياه بأنه "محكم" وسيستمر حتى ترضخ طهران.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن 44 سفينة تجارية مرتبطة بإيران أُجبرت على العودة، بينما أظهرت بيانات شركة "كبلر" أن أي شحنة نفط إيرانية لم تتمكن من تجاوز الحصار.
ويعيش الاقتصاد الإيراني وضعًا صعبًا؛ حيث تجاوز عدد العاطلين مليون شخص، وارتفعت أسعار الغذاء بشدة، وتضررت الأعمال بسبب انقطاع الإنترنت، فيما فقدت العملة أكثر من نصف قيمتها ووصل سعر الدولار إلى 180 ألف تومان.
وتراهن طهران على أن واشنطن ستخفف الحصار لتهدئة الأسواق العالمية، لكن الولايات المتحدة تنتظر أن تدفع الأزمة الاقتصادية إيران إلى تقديم تنازلات.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن مروحية عسكرية من طراز CH-53E Super Stallion تابعة لقوات مشاة البحرية الأميركية هبطت على متن السفينة الحربية «يو إس إس تريبولي».
ونشرت "سنتكوم" صورة تُظهر المروحية وهي تستعد للهبوط على سطح السفينة.
وقالت في بيان: «تُعد سوبر ستاليون واحدة من أكبر وأثقل مروحيات النقل في سلاح مشاة البحرية الأميركية».
وتواصل القوات الأميركية تنفيذ الحصار على الموانئ الإيرانية.
وأعلنت القيادة المركزية، يوم الخميس 30 أبريل (نيسان)، أن 44 سفينة تجارية اضطرت حتى الآن إلى تغيير مسارها أو العودة إلى الموانئ نتيجة هذا الحصار.
قال نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، إن "المرشد مجتبى خامنئي أمر بألا يعود مضيق هرمز إلى وضعه السابق".
وأضاف أن مضيق هرمز ليس ممرًا مائيًا دوليًا، بل هو حق طبيعي لإيران، وهو بمثابة "قنبلتنا النووية"، و"نحن نقف بثبات وقوة على هذا الموقف".
كما أشار نيكزاد إلى أن التقدم النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، يمثّل رمزًا للعزة والقدرة العلمية لبلدنا.
أشار إمام جمعة كرج، محمد مهدي حسيني همداني، إلى مقتل المرشد الإيراني السابق، علي خامنئي، في اليوم الأول من الحرب، قائلاً: "أحياناً يكون الحديث عن تعويضات مادية تشمل خسائر قابلة للحساب وقصيرة الأمد، لكن في بعض الحالات يكون الحديث عن انتقام إلهي لا يتحقق إلا بزوال جذور الظلم والطغيان".
وأضاف أن "دم الإمام الشهيد أدى إلى إيقاظ الناس، ولم يقتصر تأثيره على الشعب الإيراني، بل شمل أيضًا شعوبًا أخرى ولفت انتباهها إلى الحقيقة وطلب العدالة".
وتابع: "وفقًا للمواقف المعلنة، ستواصل إيران مسار المقاومة حتى خروج الولايات المتحدة من المنطقة".
في الوقت الذي حظيت فيه البرامج النووية والصاروخية وأنشطة الوكلاء التابعين للنظام الإيراني باهتمام دولي واسع لسنوات، تشير بعض التقارير إلى ظهور تهديد أقل تداولاً خاص بمجال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وبحسب تقرير حديث صادر عن "مركز بيغن- السادات للدراسات الاستراتيجية" في جامعة بار إيلان الإسرائيلية، فإن إيران قد تسعى إلى تعزيز قدراتها بشكل كبير في مجال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، حال فشلها في امتلاك سلاح نووي.
وحذّر مركز الأبحاث من أن مثل هذا المسار قد يشكّل تهديدًا لإسرائيل والمنطقة وكذلك للسكان داخل إيران.
وفي السياق نفسه، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها لعام 2024 أن أنشطة إيران المتعلقة بالعوامل الدوائية لا تتماشى مع التزاماتها ضمن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
كما حذّر مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية في تقييمه السنوي من أن النظام الإيراني يسعى على الأرجح إلى توسيع الأبحاث في مجالات العوامل الكيميائية والبيولوجية.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن النظام الإيراني يعمل على تزويد رؤوس حربية لصواريخ باليستية بعيدة المدى باستخدام مواد كيميائية وبيولوجية.
كما حذّر مسؤول إسرائيلي سابق من أن إيران تطوّر مواد كيميائية ذات استخدام مزدوج، وقد تنقلها إلى جماعاتها الوكيلة.
وتُذكر في هذا السياق عدة مؤسسات عسكرية وجامعية داخل إيران مرتبطة ببرامج كيميائية وبيولوجية، من بينها: جامعة مالك الأشتر الصناعية، جامعة الإمام الحسين، جامعة الشهيد بهشتي، جامعة العلوم والتكنولوجيا، شركة "توفيق دارو" البحثية، ومجمع "شهيد ميثمي" البحثي.
العوامل الكيميائية والبيولوجية قيد التطوير في إيران
تشير التقارير إلى أن البرامج البحثية الإيرانية تركز على عدة أنواع من العوامل، منها: العوامل الجلدية الحارقة مثل غاز الخردل، والعوامل العصبية مثل السارين ونوفيتشوك، والعوامل الخانقة والرئوية والدموية، إضافة إلى ما يُعرف بـ "العوامل الدوائية".
كما تشمل الأبحاث عوامل بيولوجية مثل "الجمرة الخبيثة"، والسموم مثل "الريسين" و"البوتولينوم"، وبعض العوامل الفيروسية.
وبحسب مصادر مطلعة، تجري بعض المنشآت العسكرية في إيران منذ عام 2005 أبحاثًا على مواد قد تسبب تأثيرات مهدئة أو مُسببة للنسيان أو الإعاقة الذهنية بهدف إحداث "انفصال إدراكي".
دور إيران في الهجمات الكيميائية داخليًا وخارجيًا
تشير تقارير متعددة إلى دور محتمل لإيران في استخدام مواد كيميائية في بعض النزاعات الإقليمية.
وتحدثت مصادر إسرائيلية سابقًا عن احتمال استخدام أو نقل مواد كيميائية إيرانية خلال الحرب الأهلية السورية، خاصة في منطقتي عربين وجوبر عام 2014.
كما أُفيد خلال احتجاجات 2019 في بغداد باستخدام قنابل غاز مسيل للدموع مصنّعة في إيران، مع تسجيل أعراض غير تقليدية لدى بعض المتظاهرين.
وفي داخل إيران، أُثيرت تقارير عن حالات تسمم مشبوهة، بما في ذلك في مدارس الفتيات بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، إضافة إلى مزاعم حول استخدام مواد كيميائية ضد المتظاهرين.
شهادات طبية وتحذيرات بعد الإفراج من السجن
قال أحد العاملين في القطاع الصحي بمدينة كرج في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال" إن بعض المعتقلين خلال الاحتجاجات ظهرت عليهم بعد الإفراج أعراض مثل آلام جسدية، ضعف عام، فقدان شهية، غثيان وتقيؤ، وهي أعراض قد تتوافق مع تسمم دوائي.
وأضاف أن بعض المحتجزين عانوا أيضًا من تسمم بالبوتاسيوم.
ودعا هذا المصدر المعتقلين إلى إجراء فحوصات طبية بعد الإفراج عنهم من سجون النظام الإيراني للتأكد من حالتهم الصحية.