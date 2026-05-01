قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن "إيران تطلب أشياء لا يمكنني الموافقة عليها".
وأضاف: "لو كانت طهران تمتلك سلاحًا نوويًا لكان العالم في خطر كبير. وبمجرد انتهاء الحرب سينخفض سعر البنزين".
وأشار إلى أنه لا يشعر بالقلق بشأن مخزونات الصواريخ الأميركية، مؤكدًاإلى أن "الحصار البحري كان مذهلًا وقويًا، وحتى لو انسحبنا الآن فسيكون ذلك انتصارًا كبيرًا، لكننا لن نفعل ذلك، نحن في مفاوضات معهم، وفِرقهم غير منسقة بشكل واضح، لكننا مستمرون في التفاوض".
وفي ما يتعلق بتسليم السلاح لبعض الأطراف الإيرانية، قال ترامب إنه غير راضٍ عن العملية، موضحًا أن "كمية قليلة فقط من السلاح تم إرسالها، وسنرى من يملكها"، مضيفًا أنه غير راضٍ أيضًا عما حدث مع الأكراد لأنهم لم يسلموا الأسلحة.
أفادت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية الإيرانية بأن طهران سلّمت نص «أحدث مقترح تفاوضي» إلى الولايات المتحدة عبر باكستان بصفتها وسيطًا في المفاوضات.
وبحسب التقرير، فقد تم تسليم هذه الوثيقة إلى المسؤولين الباكستانيين، مساء الخميس 30 أبريل (نيسان).
وحتى الآن لم يصدر أي تعليق من المسؤولين الباكستانيين أو الأميركيين حول ذلك. ومع ذلك، نقلت شبكة «سي بي إس نيوز» عن مصادر باكستانية أن إسلام آباد قامت بنقل الرد المعدّل من إيران على الشروط الأميركية الأخيرة لإنهاء الحرب إلى واشنطن.
وكانت شبكة «سي إن إن» قد ذكرت سابقًا، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين باكستانيين يتوقعون تلقي مقترح إيراني معدّل لإنهاء الحرب.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد أعرب عن عدم رضاه عن آخر مقترح قدمته طهران، مؤكدًا أنه لن يقبله.
كما أفادت مصادر مطلعة بأن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، كان من المقرر أن يعود إلى طهران للتشاور مع قيادات النظام بعد زيارته لروسيا.
وأضافت المصادر أن عملية اتخاذ القرار بطيئة بسبب صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، مع الإشارة إلى أن مكان إقامته غير معلن.
وكان ترامب قد ذكر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن إيران أبلغت واشنطن بأنها تمر بـ «حالة انهيار»، مشيرًا إلى أن طهران تريد إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا بينما تواجه اضطرابات في القيادة.
كما ذكر موقع «أكسيوس» أن ترامب يدرس خيارين: تنفيذ ضربات عسكرية جديدة أو الانتظار لمعرفة ما إذا كان الحصار المفروض والعقوبات ستدفع إيران إلى التفاوض بشأن برنامجها النووي.
وبحسب التقرير، يرى بعض مستشاري ترامب ضرورة تشديد الحصار وفرض عقوبات إضافية، فيما ينصحه آخرون بالخيار العسكري لكسر الجمود.
كما أوردت صحيفة "واشنطن بوست"، في تحليل لها، أن الضغط الاقتصادي وحده غير كافٍ لدفع إيران إلى اتفاق، وأن الخيار العسكري قد يكون ضروريًا لإنهاء الحرب.
وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن أولوية طهران في المفاوضات مع الولايات المتحدة هي إنهاء الحرب والتوصل إلى سلام دائم.
أشار إمام جمعة طهران، محمد جواد حاج علي أكبري، إلى رسالة منسوبة للمرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، والتي جاء فيها: "ليعلم العدو أننا لن نتركهم، وسنأخذ ثأر خامنئي وكل الشهداء"، قائلاً: "لم نأخذ بعد بثأر قاسم سليماني، وما زال أمامنا الكثير من العمل".
وأضاف: "نشكر الفريق المفاوض ورئيسه قاليباف ووزير الخارجية؛ لأنهم رفضوا مطالب العدو، وإذا اقتضت الحاجة فسيعودون إلى هذا الميدان بحزم وقوة".
وتابع: "إذا تمكن الحاج باقر قاليباف من إصابة قلب الشيطان بصاروخه الدبلوماسي فهذا أفضل، وإن لم يحدث فالسيد مجيد (مجدي موسوي قائد القوة الجو- فضائية) سيضرب قلب الشيطان بالقاذفات والصواريخ الحقيقية".
أعلن البيت الأبيض، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت طهران قد قدّمت مقترحها عبر باكستان، أنه لا يقدّم تفاصيل بشأن المحادثات الدبلوماسية الخاصة، مؤكداً أن المفاوضات لا تزال مستمرة.
وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، لوكالة "رويترز": "لا نناقش تفاصيل المحادثات الدبلوماسية الخاصة. وقد أوضح الرئيس دونالد ترامب بشكل جلي أن إيران يجب ألا تحصل أبدًا على سلاح نووي، وأن المفاوضات مستمرة لضمان الأمن القومي للولايات المتحدة على المدى القصير والبعيد".
وبحسب تقارير، فإن المقترح الإيراني الجديد بشأن اتفاق السلام تم نقله إلى الولايات المتحدة عبر وسيط باكستاني.
صرح مصدر إيراني لشبكة "سي إن إن" بأن طهران لا تزال تشعر بـ "عدم ثقة عميق" تجاه واشنطن، وأنه ليس من الواضح ما إذا كان المقترح الإيراني الجديد سيعيد الطرفين إلى طاولة المفاوضات.
وأضاف المصدر أن إيران قد توافق على استئناف المحادثات حال قيام الولايات المتحدة برفع الحصار عن موانئها وسواحلها الجنوبية، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل.
كما أوضح أن إيران لا تمتلك فهمًا واضحًا لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من الجولة السابقة من المفاوضات في باكستان، وهو ما زاد من حدة انعدام الثقة بين الطرفين.
صرح السيناتور الديمقراطي، ريتشارد بلومنثال، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" بأن احتمال تنفيذ هجمات عسكرية وشيكة ضد إيران لا يزال مطروحًا بجدية.
وكانت شبكة "سي بي إس نيوز" قد نقلت عن مسؤولين باكستانيين أن الرد الإيراني الجديد على شروط واشنطن للتوصل إلى اتفاق سلام قد تم تسليمه إلى الجانب الأميركي.
وقد صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس 30 أبريل (نيسان)، بأنه إذا امتلكت إيران أسلحة نووية، فستستخدمها.