وبحسب التقرير، فقد تم تسليم هذه الوثيقة إلى المسؤولين الباكستانيين، مساء الخميس 30 أبريل (نيسان).

وحتى الآن لم يصدر أي تعليق من المسؤولين الباكستانيين أو الأميركيين حول ذلك. ومع ذلك، نقلت شبكة «سي بي إس نيوز» عن مصادر باكستانية أن إسلام آباد قامت بنقل الرد المعدّل من إيران على الشروط الأميركية الأخيرة لإنهاء الحرب إلى واشنطن.

وكانت شبكة «سي إن إن» قد ذكرت سابقًا، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين باكستانيين يتوقعون تلقي مقترح إيراني معدّل لإنهاء الحرب.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد أعرب عن عدم رضاه عن آخر مقترح قدمته طهران، مؤكدًا أنه لن يقبله.

كما أفادت مصادر مطلعة بأن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، كان من المقرر أن يعود إلى طهران للتشاور مع قيادات النظام بعد زيارته لروسيا.

وأضافت المصادر أن عملية اتخاذ القرار بطيئة بسبب صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، مع الإشارة إلى أن مكان إقامته غير معلن.

وكان ترامب قد ذكر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن إيران أبلغت واشنطن بأنها تمر بـ «حالة انهيار»، مشيرًا إلى أن طهران تريد إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا بينما تواجه اضطرابات في القيادة.

كما ذكر موقع «أكسيوس» أن ترامب يدرس خيارين: تنفيذ ضربات عسكرية جديدة أو الانتظار لمعرفة ما إذا كان الحصار المفروض والعقوبات ستدفع إيران إلى التفاوض بشأن برنامجها النووي.

وبحسب التقرير، يرى بعض مستشاري ترامب ضرورة تشديد الحصار وفرض عقوبات إضافية، فيما ينصحه آخرون بالخيار العسكري لكسر الجمود.

كما أوردت صحيفة "واشنطن بوست"، في تحليل لها، أن الضغط الاقتصادي وحده غير كافٍ لدفع إيران إلى اتفاق، وأن الخيار العسكري قد يكون ضروريًا لإنهاء الحرب.

وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن أولوية طهران في المفاوضات مع الولايات المتحدة هي إنهاء الحرب والتوصل إلى سلام دائم.