قال مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إن الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي وأحكام القانون الدولي يجب أن تكون الضامن الرئيسي لحرية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في ظل النقاشات الجارية حول هذا الممر الحيوي.

وأضاف أن هذا النهج من شأنه أن يسهم في تعزيز استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الحرب.

وأشار قرقاش إلى أنه "لا يمكن بطبيعة الحال الوثوق بأي ترتيبات أحادية من جانب إيران أو الاعتماد عليها، لا سيما بعد ما حدث من عدوان واسع النطاق".

