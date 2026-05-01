وصف مساعد الاتصالات الدولية بمكتب المرشد الإيراني، محسن قمي، التصريحات المتعلقة بالحالة الصحية لمجتبى خامنئي بأنها "خدعة من العدو لبث الشائعات"، قائلاً: "العدو يريد عبر اختلاق الشائعات حول صحته أن يدفعنا للقيام بردود فعل، ليتمكن من تمرير مؤامراته من خلال تلك الردود".

وأضاف: "المسألة الأهم بالنسبة لنا الآن هي المساعدة في الحفاظ على حياته، كونه حجة الله هنا في الوقت الحالي".

كما أكد قمي إصابة مجتبى خامنئي، موضحاً أنه كان في المبنى وقت وقوع الهجوم، حيث قُتل باقي قاطنيه، لكنه خرج إلى الفناء قبل دقائق من وقوع الهجوم.