ذكر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في منشور على منصة "إكس"، أن قيمة العملة الإيرانية وصلت إلى "أدنى مستوى في تاريخها".
وأضاف أن "الشعب الإيراني يستحق بداية مرحلة جديدة، وهي مرحلة لا يستطيع هذا النظام الفاسد وغير الكفء توفيرها".
وتابع: "لقد حان الوقت لكي يعترف النظام الإيراني بأن شعب هذا البلد يستحق أفضل بكثير من الوضع الذي يعيشه حاليًا".
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في كلمة بالبيت الأبيض، إن "الولايات المتحدة يمكنها التحليق مباشرة في قلب سماء طهران دون أن تتعرض لإطلاق نار"، على حد قوله، معتبرًا أن ذلك يعود إلى أن "الدفاعات الجوية لديهم غير موجودة"، وأن "ليس لديهم أي قدرات تُذكر".
وأضاف أنهم "في الوقت نفسه يقرؤون تقارير تفيد بأنهم يحققون تقدمًا في الحرب"، مشيراً إلى أنهم "يحاولون فهم ما يحدث".
وتابع أنه "سيجري مفاوضات"، مؤكدًا أن "كل الحقائق معروفة".
قال مسؤول في البيت الأبيض لـ "إيران إنترناشيونال" إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجري محادثات نشطة مع "الكونغرس" بشأن إيران.
وأضاف هذا المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، يوم الخميس 30 أبريل (نيسان): "إن إدارة ترامب تجري حوارات نشطة مع الكونغرس حول هذا الموضوع. وأعضاء الكونغرس الذين يحاولون تحقيق مكاسب سياسية عبر تقويض صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنما يضعفون الجيش الأميركي في الخارج، وهو أمر لا ينبغي لأي مسؤول منتخب أن يسعى إليه".
كما قال أحد أعضاء مجلس النواب لـ "إيران إنترناشيونال" إن البيت الأبيض بدأ مفاوضات مع الكونغرس الأميركي للحصول على تفويض للحرب، وبذلك لن يتمكن الكونغرس لاحقًا من منع أي هجمات محتملة لترامب ضد إيران.
وفي السياق نفسه، قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إن "الرئيس ترامب كان شفافًا مع الكونغرس منذ ما قبل بدء عملية (الغضب الملحمي)، وقد عقد مسؤولو الإدارة أكثر من 30 جلسة إحاطة ثنائية الحزب لإطلاع أعضاء الكونغرس على المستجدات العسكرية".
وأضافت: "يبقى خيار الرئيس المفضل هو الدبلوماسية، وإيران تسعى للتوصل إلى اتفاق".
أول ظهور لوزير الحرب في "الكونغرس" منذ بدء العمليات العسكرية
تأتي هذه التصريحات بعد يوم من حضور وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إلى "الكونغرس" للإدلاء بشهادته بشأن الحرب مع إيران.
ففي يوم الأربعاء 29 أبريل، وخلال أول مثول له منذ بدء الحرب، أجاب هيغسيث عن أسئلة أعضاء لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأميركي.
وأكد خلال الجلسة أن واشنطن لا تزال مصممة على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ورفض تحديد إطار زمني لإنهاء الحرب، قائلاً إن الجيش الأميركي لا يكشف للعدو مدة التزامه بأي مهمة.
وسألته النائبة الديمقراطية، كريسي هولاهان: "بشكل تقريبي، كم عدد الأشهر التي تحتاجونها لإنهاء العملية بنجاح؟ وكم مليار دولار إضافيًا ستطلبون؟".
لكن هيغسيث امتنع عن تقديم أي تقديرات.
ومن جانبه، قال النائب الديمقراطي، آدم سميث، إن المنشآت النووية الإيرانية "دُمّرت بالكامل" في الهجوم الأميركي عام 2025، متسائلاً عن سبب بدء حرب جديدة.
ورد هيغسيث بأن إيران "لم تتخلَ عن طموحاتها النووية" ولا تزال تمتلك آلاف الصواريخ.
استمرار الحرب عبر الحصار البحري
تتواصل الحرب الأميركية ضد إيران في شكل حصار بحري، حيث أدى اضطراب حركة السفن في مضيق هرمز إلى زيادة المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية العالمية.
كما استهلك الجيش الأميركي جزءًا كبيرًا من ذخائره خلال هذه الحرب، ما يستدعي من الكونغرس تخصيص ميزانية إضافية لتعويضها.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في كلمة له بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة "أضعفت إيران بشدة"، مضيفًا أن "اقتصادها في وضع كارثي"، على حد تعبيره، وأنه "ينتظر ما إذا كانوا سيصمدون، وسنرى إلى متى يمكنهم الاستمرار".
وأضاف أن "إيران قتلت قبل بضعة أشهر 42 ألف شخص من المدنيين غير المسلحين بسبب الاحتجاجات"، مشيرًا إلى أن "الأرقام قد تكون أعلى من ذلك"، واصفًا النظام الإيراني بأنهم "مجموعة عنيفة وقاسية".
وتابع قائلاً إنهم "تمت هزيمتهم عسكريًا"، مضيفًا أنه "يقرأ يوميًا تقارير عن أدائهم العسكري، بينما هم في الواقع لم يعد لديهم الكثير"، على حد وصفه.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في كلمة له بالبيت الأبيض، بشأن المفاوضات مع إيران، إنه "لا يعرف فعلاً ما هي المشكلة"، مضيفًا أنه "لا أحد، باستثنائه وعدد قليل من الأشخاص، يعرف بدقة ما تتضمنه هذه المفاوضات".
وأضاف أن هناك "مشكلة تتمثل في عدم اليقين بشأن هوية القادة"، واصفًا ذلك بأنه "أمر معقّد".
وتابع قائلاً إن "القادة مع جيشهم قد تم القضاء عليهم، وهم في وضع سيئ للغاية ولم يتبقَّ لهم شيء يُذكر، بما في ذلك القيادة"، على حد تعبيره.
وأوضح أن "الحديث الآن يدور مع جيل جديد من القيادات"، مضيفًا أن "القيادات من الدرجة الأولى تم القضاء عليها، وكذلك قيادات الدرجة الثانية، والآن نتعامل مع قيادات من الدرجة الثالثة، وسنرى ما الذي سيحدث".
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريحات له بالبيت الأبيض، إن "إيران متحمسة جدًا للتوصل إلى اتفاق"، مضيفًا أنه لا يريد الخوض في التفاصيل، لكنه أكد أنه في حال التوصل إلى اتفاق "لا ينبغي لهم امتلاك سلاح نووي، صدّقوا ذلك أو لا تصدّقوه".
وأضاف أن الوضع الحالي، بحسب وصفه، يتمثل في أن "القوة البحرية الإيرانية تم تدميرها، والقوة الجوية تم القضاء عليها، ومعظم المعدات العسكرية دُمّرت"، مشيرًا إلى أن "نحو 82 في المائة من مصانع الطائرات المسيّرة تعطلت، وأن مصانع الصواريخ دُمّرت بنسبة تقارب 90 في المائة، إضافة إلى تدمير عدد كبير من الصواريخ".
وتابع قائلًا إنهم "ما زالوا يستخدمون بعض هذه القدرات، لكن ما تم تدميره يفوق ما استخدموه"، مضيفًا أن "أحداثًا كبيرة قد وقعت، ومع ذلك فإنهم يريدون التوصل إلى اتفاق".