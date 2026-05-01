أفاد مراسل شبكة "إيران إنترناشيونال" بأن قائد هيئة القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، براد كوبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، دان كين، قدّما يوم الخميس، خلال اجتماع مع دونالد ترامب، خططًا جديدة للجيش الأميركي تتعلق باحتمالات تنفيذ عمل عسكري ضد إيران.

وخلال الاجتماع، جرى أيضًا إطلاع ترامب على أحدث تفاصيل التحركات وإعادة انتشار القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير، طُرحت خلال الاجتماع ثلاثة محاور رئيسية، أحدها يتعلق بإدخال قوات برية أميركية إلى الجزر الصغيرة المحيطة بمضيق هرمز بهدف فتح هذا الممر المائي.

أما المحور الآخر، فتمثل في إدخال قوات خاصة إلى منطقة أصفهان لإخراج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

في حين تناول المحور الأخير تنفيذ هجمات خاطفة لكنها مكثفة من قبل الولايات المتحدة.