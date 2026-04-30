أفادت "شبكة حقوق الإنسان في كردستان" بنقل ناصر بكر زاده وكريم يعقوب بور ومحراب عبد الله زاده، وهم ثلاثة سجناء سياسيين محكومين بالإعدام، من سجن أرومية في إيران بشكل منفصل إلى أماكن مجهولة، صباح الخميس 30 أبريل (نيسان)، ولم يعودوا حتى لحظة إعداد هذا التقرير إلى أماكن احتجازهم.
وبحسب التقرير، فإن هذا النقل المفاجئ إلى أماكن غير معلومة أثار مخاوف من احتمال تنفيذ وشيك لأحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
وكان المحامي أمير رئيسيان قد كتب سابقًا على منصة "إكس" بشأن ناصر بكر زاده أن الفرع 39 من المحكمة العليا أيد للمرة الثالثة حكم الإعدام الصادر عن محكمة الثورة في أرومية، وذلك خلافًا لقراراته السابقة التي كانت قد نقضت الحكم مرتين، ودون معالجة الإشكالات التي سبق أن أشار إليها.