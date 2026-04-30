أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن 44 سفينة تجارية أُجبرت حتى الآن، على تغيير مسارها والعودة إلى الموانئ، بناءً على أوامر القوات الأميركية.

وأضافت أن قوات مشاة البحرية الأميركية تنفذ مهامها ضمن عمليات وصفتها بـ "المحاصرة البحرية" للموانئ والسواحل الجنوبية لإيران في بحر العرب.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق أن الحصار البحري للموانئ الإيرانية سيستمر.

