"فارس": مقدونيا وأنغولا انسحبتا من مواجهة منتخب إيران لكرة القدم بسبب "قضايا سياسية"
أفادت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن منتخبي مقدونيا وأنغولا انسحبا من خوض مباريات ودية أمام المنتخب الإيراني خلال معسكره في تركيا.
وذكرت الوكالة أن الفريقين انسحبا "بسبب الظروف الحالية والقضايا السياسية في إيران".
وكان الفريقان قد أجريا مفاوضات مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم لإقامة هذه المباريات، لكنهما أعلنا انسحابهما رسميًا لاحقًا.
ويأتي ذلك في وقت يخطط فيه المنتخب الإيراني لإقامة مباريات تحضيرية خلال معسكره في تركيا.