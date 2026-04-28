أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإماراتية أن قرار بلاده الانسحاب من منظمة أوبك هو قرار سيادي واستراتيجي.

وأضاف أن الإمارات ستواصل التعاون الوثيق مع شركائها وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.

وكانت الإمارات قد أعلنت سابقًا انسحابها من منظمتي "أوبك" و"أوبك+"، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من أول مايو (أيار) البمقبل.

وذكرت وكالة "رويترز" أن هذا القرار قد يشكّل ضربة كبيرة لهذه التحالفات النفطية ولأبرز قادتها، السعودية، خاصة في ظل تأثير الحرب مع إيران على أسواق الطاقة وعدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي.

وأضافت أن الانسحاب المفاجئ للإمارات، التي كانت من الأعضاء الرئيسيين لسنوات، قد يؤدي إلى «اضطراب وإضعاف» المنظمة.