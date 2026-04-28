أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولين أميركيين، بوجود قلق من احتمال انخراط الولايات المتحدة في "حرب باردة" مع إيران، وهي حالة لا تفضي إلى حرب شاملة ولا إلى اتفاق.

وبحسب التقرير، فإن هذا السيناريو قد يضطر واشنطن إلى إبقاء قواتها في المنطقة لفترة أطول، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وأشار التقرير إلى أن الطرفين، في مثل هذا الوضع، سيبقون في حالة ترقب بانتظار تراجع الطرف الآخر أو اتخاذه الخطوة الأولى.

ونقل الموقع عن خمسة من مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن ترامب لا يزال مترددًا بين خيار شن هجمات عسكرية جديدة ضد إيران أو التريث لمتابعة تأثير سياسة "الضغط الأقصى" على استعداد طهران للتفاوض.

وبحسب أحد المستشارين، قال ترامب مؤخرًا: "الشيء الوحيد الذي يفهمونه هو القنبلة".

وأضاف التقرير أن ترامب ناقش يوم الاثنين المقترح الإيراني مع فريق الأمن القومي، حيث عرضت طهران اتفاقًا جانبيًا يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار عن السفن الداخلة والخارجة من إيران.

وذكر مسؤول أميركي ومصدران مطلعان لموقع "أكسيوس"، أنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي خلال الاجتماع، فيما أشار أحد المصادر إلى أن ترامب لا يميل إلى قبول المقترح الإيراني، لأنه يؤجل التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو ما اعتُبر، وفق المصادر، أحد الأسباب الرئيسية للضربات الأميركية الأخيرة.