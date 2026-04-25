ذكرت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية الإيرانية، أن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني الموجود في مسقط، سيعود إلى إسلام آباد.

وأفادت الوكالة بأن جزءًا من وفد وزارة الخارجية عاد إلى طهران للتشاور.

وأضافت: «وفقًا للبرنامج المعلن من وزارة الخارجية، من المقرر أن يقوم وزير الخارجية بعد انتهاء زيارته لعُمان وقبل سفره إلى روسيا بزيارة جديدة إلى باكستان».

وتابعت "إيرنا": «يُقال إن جزءًا من الوفد المرافق لوزير الخارجية خلال زيارته إلى إسلام آباد عاد إلى طهران بعد المشاورات هناك، وذلك للتشاور والحصول على التعليمات اللازمة بشأن القضايا المتعلقة بإنهاء الحرب، ومن المقرر أن يعودوا مجددًا للانضمام إلى عراقجي في إسلام آباد مساء الأحد 26 أبريل (نيسان)».