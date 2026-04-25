وصف السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإلغاء زيارة مبعوثيه: ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان بأنه "حكيم للغاية".

وقال إن ترامب بذل جهودًا إضافية لإيجاد حل دبلوماسي، بما في ذلك عبر تمديد وقف إطلاق النار، إلا أن رد إيران‌ كان "مزيدًا من الهجمات على الملاحة الدولية وأعمالاً استفزازية".

وأضاف: "دعونا نواصل الحصار، ونفتح المضيق، ولنستأنف العمليات العسكرية، إذا لزم الأمر؛ لضمان ألا تعود طهران إلى ممارساتها السابقة".