قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت 25 أبريل (نيسان)، تعليقًا على قراره بإلغاء سفر ويتكوف وكوشنر إلى باكستان للتفاوض مع وفد إيراني، إننا لن نلتقي "أشخاصًا لا يعرفهم أحد".

وأضاف: "لن نسافر 15 أو 16 ساعة لنلتقي أشخاصًا لم يسمع بهم أحد من قبل".

ووصف ترامب نائبه، جيه دي فانس، ومبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر بأنهم "جميعًا مؤهلون جدًا"، لكنه أشار إلى أن الوفد "لم يكن سيجتمع مع بقادة، بل مع أشخاص آخرين"، مضيفًا: "قلت إننا لن نقوم بذلك".

