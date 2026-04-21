قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ردًا على سؤال بشأن احتمال استئناف الهجمات ضد إيران، إنه يتوقع تنفيذ عمليات قصف، مضيفًا أن الجيش الأميركي "متحمس للغاية" لبدء ذلك.

واستأنف ترامب: "أتوقع أن نقوم بالقصف، لأنني أعتقد أن هذا أسلوب أفضل للدخول. لكننا مستعدون. الجيش متحمس للبدء، إنهم حقًا مذهلون".

وأضاف: "كما تعلمون، أنا من بنيت الجيش خلال ولايتي الأولى، والآن أستخدمه".

