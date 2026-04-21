"أسوشيتد برس": ووصول فانس وقاليباف إلى إسلام آباد فجر الأربعاء
أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلاً عن مسؤولين إقليميين، بأن الولايات المتحدة وإيران أعلنتا استعدادهما لبدء جولة جديدة من المفاوضات، يوم الأربعاء 22 أبريل (نيسان).
وبحسب التقرير، فقد تلقّى الوسطاء الباكستانيون تأكيدًا بأن جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس وفد التفاوض الإيراني، محمد باقر قاليباف سيصلان إلى إسلام آباد، فجر الأربعاء.
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو بمناسبة "يوم الذكرى" للجنود القتلى في جيش البلاد، أن الحملة العسكرية الإسرائيلية للقضاء على التهديدات الموجهة ضد الدولة لا تزال مستمرة.
وقال نتنياهو: "لقد هبّ جنودنا وقادتنا كالأسود، وزأروا مثل الأسود. المعركة لم تنتهِ بعد، لكننا الآن قد أبعدنا عن أنفسنا تهديداً وجودياً".
وأضاف: "لقد أضعفنا أعداءنا بشدة، وجعلنا إسرائيل دولة أقوى من أي وقت مضى".
يُذكر أن العملية الإسرائيلية الأولى ضد إيران نُفذت تحت اسم "طلوع الأسود" والتي أدت إلى حرب استمرت 12 يوماً، بينما حملت العملية الأخيرة التي نُفذت بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد إيران اسم "زئير الأسود".
أعلنت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينين السياسيين محمد معصوم شاهي وحامد وليدي، فجر اليوم الاثنين. وذكرت الوكالة في تقريرها أن التهمة الموجهة إليهما هي "التجسس لصالح إسرائيل".
وكان "مركز حقوق الإنسان في إيران" قد أفاد في وقت سابق بنقل السجينين إلى مكان مجهول، محذراً من خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بحقهما.
يُذكر أن شاهي ووليدي جرى اعتقالهما في طهران خلال شهر مايو من العام الماضي، وأشارت التقارير إلى تعرضهما لضغوط شديدة لانتزاع "اعترافات قسرية"، حيث تضمنت لائحة الاتهامات الموجهة إليهما "التواصل مع منظمة مجاهدي خلق".
وفي أوائل شهر أكتوبر من العام الماضي، أصدرت المحكمة الثورية في كرج أحكاماً بالإعدام بحق وليدي وشاهي، بعد إدانتهما بتهم شملت "المحاربة"، و"العضوية في جماعة إجرامية"، و"الدعاية ضد النظام".
صرح حميد رضا محمدي، شقيق نرجس محمدي، السجينة السياسية في إيران والحائزة على جائزة نوبل للسلام، لصحيفة نرويجية قائلاً: "أخشى كثيراً أن تفقد حياتها ببساطة". وأضاف: "التعامل مع نرجس كان عنيفاً للغاية، حيث تعرضت لضربات في الوجه والرأس والصدر".
كما أوضح شقيقها قائلاً: "إنها تعاني من مشاكل في القلب وضغط الدم. لقد سلكت عائلتي كافة السبل القانونية بمساعدة المحامين، لكن يبدو أن النظام الإيراني قد قرر إبقاءها في السجن وأن يحدث لها مكروه هناك".
في سياق متصل، قال رئيس البرلمان النرويجي، مسعود قره خاني: "نحن نعلم أن وضع نرجس محمدي، الحائزة على جائزة السلام، خطير وآخذ في التدهور. والأمر ذاته ينطبق على العديد من السجناء السياسيين الآخرين، وهذا يعكس وحشية النظام".
وتابع قره خاني: "أفكر الآن في نرجس وأحبائها الذين يعيشون في ظروف مرعبة".
استنادًا إلى معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تعرّض مواطن إيراني لهجوم عنيف في وسط لندن. ويُقال إن الشرطة تجري تحقيقًا في الحادثة.
ولم تُكشف هوية هذا الشخص بعد، لكن مصادر "إيران إنترناشيونال" أفادت بأنه "شخص مهني يعمل في لندن"، وكان خلال السنوات الماضية يمارس أنشطة معارضة سلمية ضد النظام الإيراني.
وجاء هذا الهجوم في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن التهديد والترهيب والعنف ضد معارضي النظام الإيراني في بريطانيا.
وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت، يوم الجمعة 17 أبريل (نيسان)، ثلاثة أشخاص على خلفية محاولة إضرام حريق قرب المقرّ المركزي لقناة "إيران إنترناشيونال" في لندن.
وأعلنت الشرطة أن هؤلاء يواجهون ملاحقة قانونية بتهمة إلقاء قنابل حارقة باتجاه المقرّ الرئيسي لهذه الشبكة في شمال غرب لندن.
ولم يسفر الهجوم عن خسائر بشرية أو مادية، لكنه أعاد إثارة المخاوف بشأن أمن وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في بريطانيا.
وفي مايو (أيار) 2025، وُجّهت اتهامات إلى ثلاثة رجال إيرانيين بموجب قانون الأمن القومي بعد تحقيق واسع في مكافحة الإرهاب. وقال الادعاء إن أحدهم قام بعمليات مراقبة واستطلاع وبحث عبر الإنترنت بهدف تنفيذ عمل عنيف خطير ضد شخص داخل المملكة المتحدة.
واتُّهم الآخران بأنشطة مماثلة تهدف إلى مساعدة آخرين في تنفيذ أعمال عنف خطيرة. وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن هذه القضية جزء من رد أوسع على التهديدات المرتبطة بالنظام الإيراني.
وحذّرت السلطات البريطانية منذ عدة سنوات من أن إيران تمثل تهديدًا خطيرًا على الأراضي البريطانية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، قال رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية (MI5)، كين مكالوم، إن الجهاز الأمني والشرطة تعاملا مع 20 مخططًا مدعومًا من إيران منذ يناير (كانون الثاني) 2022، تضمنت تهديدات قد تكون قاتلة لمواطنين بريطانيين ومقيمين في المملكة المتحدة. وأضاف أن العديد من هذه القضايا كانت مرتبطة بمعارضي النظام الإيراني المقيمين في بريطانيا.
ولا تزال الظروف الكاملة لهذا الاعتداء الأخير غير معروفة حتى الآن. لكن بالنسبة لكثيرين في الجالية الإيرانية، فإن الرسالة واضحة بالفعل، إذ يُنظر إليه كجزء من مناخ أوسع من الخوف يواجهه الإيرانيون في المنفى، خاصة أولئك الذين يعارضون النظام في طهران.
أفادت تقارير وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" بأن قبور عدد من ضحايا الاحتجاجات، المعروفين باسم "الخالدين"، قد تمت تغطيتها بالأسمنت بعد دفنها سراً، وفي غياب عائلاتهم وخارج السياقات المعتادة.
ووفقاً لهذه التقارير، فإن هذه الإجراءات تمت دون علم أو حضور الأقارب، ويُذكر أن الهدف منها هو محو الآثار والحد من إمكانية تحديد مواقع القبور.
في مقبرة "باغ رضوان" بمدينة رشت، وتحديداً في القطعة 20، ذكرت مصادر محلية أن عناصر من قوات الشرطة وأفراداً بملابس مدنية قاموا بصب الأسمنت فوق قبور قتلى احتجاجات شهر يناير، وذلك عقب دفن الجثامين وفي الأوقات التي لم تكن فيها العائلات متواجدة.
وبحسب شهود عيان، تم في بعض الحالات تغطية ما بين أربعة إلى ستة قبور بشكل جماعي تحت طبقة سميكة من الأسمنت، تتجاوز في ارتفاعها مستوى شواهد القبور المجاورة. كما تفتقر العديد من هذه القبور إلى أي أسماء أو علامات، وفي بعض الحالات، لم تتمكن العائلات إلا من كتابة أسماء ذويهم بأيديهم فوق الأسمنت قبل أن يجف.
كما نُشرت تقارير مماثلة من مقبرة "بهشت زهرا" في طهران؛ حيث ذكرت المصادر أنه في القطع التي تزيد أرقامها عن 300، يتم دفن القتلى سراً ودون المراسم المعتادة، ثم تسوية القبور بالأسمنت لتصبح بمستوى سطح الأرض، وذلك لمنع تقدير أعدادهم.
كما أفادت التقارير بأنه تم دفن ثلاثة على الأقل من ضحايا احتجاجات "يناير" بالقرب من قبر "بويا بختياري"، أحدهم مجهول الهوية لأن عائلته لم تتمكن من دفع التكاليف اللازمة لاستلام الجثمان.