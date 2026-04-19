أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" نقلًا عن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن جي دي فانس، نائب دونالد ترامب، سيتولى رئاسة الوفد الأمريكي في المحادثات مع الجمهورية الإسلامية في باكستان.أفادت وكالة "إيه بي سي نيوز" نقلًا عن سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة، إليس ستيفانيك، أن جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيتولى رئاسة الوفد الأميركي في الجولة الثانية من مفاوضات إسلام آباد.وكانت قناة "فوكس نيوز" قد ذكرت سابقًا أن مبعوثي ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف توجها إلى إسلام آباد لعقد اجتماعات هناك.
كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "تروث سوشال" أن ممثلي الولايات المتحدة سيتوجهون إلى إسلامآباد لإجراء مفاوضات مع إيران، وسيكونون في هذه المدينة مساء الغد. وأضاف ترامب أنه قدّم لإيران "اتفاقًا عادلًا للغاية ومعقولًا"، معربًا عن أمله في قبول هذا المقترح.
وأكد: إذا لم يتم قبوله، فإن الولايات المتحدة ستدمر كل محطة طاقة وكل جسر في إيران.
وقال ترامب: سيتراجعون بسرعة وسهولة، وإذا لم يقبلوا الاتفاق، فسيكون من دواعي فخري القيام بما يجب القيام به؛ وهو أمر كان ينبغي أن ينفذه رؤساء الولايات المتحدة الآخرون تجاه إيران خلال السنوات الـ47 الماضية.
أعلن المدعي العام في مدينة "جلفا" بمحافظة أذربيجان شمال غربي إيران، عن اعتقال أربعة أشخاص، من بينهم مواطنان أجنبيان، على يد عناصر وزارة الاستخبارات.
وأوضح أنه تم تحديد هوياتهم واعتقالهم بتهمة "القيام بأنشطة استخباراتية والارتباط بشبكات تابعة لإسرائيل والولايات المتحدة".
وبشأن المعتقلين الأجنبيين، قال المدعي العام: "لقد كان هؤلاء الأشخاص ينشطون في هذا المجال عبر إدخال عدة أجهزة لمعدات الإنترنت الفضائي (ستارلينك) إلى إيران".
وأضاف أنه تم فتح ملف قضائي بحق المتهمين الأربعة، وأن إجراءات التحقيق والنظر في القضية لا تزال جارية داخل الجهاز القضائي.
صرح حميد رضا محمدي، شقيق نرجس محمدي، السجينة السياسية في إيران والحائزة على جائزة نوبل للسلام، لصحيفة نرويجية قائلاً: "أخشى كثيراً أن تفقد حياتها ببساطة". وأضاف: "التعامل مع نرجس كان عنيفاً للغاية، حيث تعرضت لضربات في الوجه والرأس والصدر".
كما أوضح شقيقها قائلاً: "إنها تعاني من مشاكل في القلب وضغط الدم. لقد سلكت عائلتي كافة السبل القانونية بمساعدة المحامين، لكن يبدو أن النظام الإيراني قد قرر إبقاءها في السجن وأن يحدث لها مكروه هناك".
في سياق متصل، قال رئيس البرلمان النرويجي، مسعود قره خاني: "نحن نعلم أن وضع نرجس محمدي، الحائزة على جائزة السلام، خطير وآخذ في التدهور. والأمر ذاته ينطبق على العديد من السجناء السياسيين الآخرين، وهذا يعكس وحشية النظام".
وتابع قره خاني: "أفكر الآن في نرجس وأحبائها الذين يعيشون في ظروف مرعبة".
قال مهدي أبطحي، نائب وزير العلوم والبحث والتكنولوجيا، إن الوصول إلى الإنترنت الدولي لأفراد المجتمع الأكاديمي في إيران سيُستأنف تدريجيًا، بدءًا بأساتذة الجامعات.
وأوضح أن الوزارة اتخذت بالفعل خطوات لتوفير هذا الوصول للأساتذة استنادًا إلى قائمة موجودة، على أن يتم توسيع الإجراء تدريجيًا ليشمل جميع أعضاء هيئة التدريس.
وأضاف أن بيانات جميع الأساتذة أُحيلت إلى وزارة الاتصالات، وأن وصول الباحثين إلى الإنترنت سيبدأ عمومًا عبر الجامعات أولًا، قبل أن يمتد لاحقًا إلى مراكز الأبحاث والمؤسسات الأخرى.
عقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اجتماعًا مع مستشاريه الأمنيين داخل "غرفة العمليات" بالبيت الأبيض، بعد ما قامت إيران، يوم السبت 18 أبريل (نيسان)، بمهاجمة ثلاث سفن، إثر إغلاقها مضيق هرمز مجددًا. ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن الحرب قد تُستأنف خلال الأيام المقبلة.
واعتبر الحرس الثوري الإيراني، بعد يوم واحد فقط من إعلان وزير الخارجية، عباس عراقجي، إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، وتصريح ترامب بأن مضيق هرمز لن يُغلق مجددًا، استمرار الحصار البحري الأميركي للموانئ الجنوبية الإيرانية خرقًا لوقف إطلاق النار، ومنع عبور السفن التجارية وناقلات النفط عبر المضيق.
وقد أثارت تغريدة عراقجي وتصريحات ترامب بشأن قبول إيران للشروط الأميركية، بما في ذلك تعليق التخصيب بشكل غير محدود ونقل اليورانيوم المخصّب من إيران إلى الولايات المتحدة، ردود فعل غاضبة من عدد من المسؤولين الإيرانيين، وانتهى الأمر بإعادة إغلاق مضيق هرمز.
وأدى إطلاق النار على ناقلتَي نفط هنديتين إلى قيام الهند باستدعاء السفير الإيراني في نيودلهي.
وبدوره أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بيانًا، صدر يوم السبت 18 أبريل، جاء فيه أنه: "ما دام العدو يعتزم تعطيل حركة الملاحة وفرض أساليب مثل الحصار البحري، فإن إيران تعتبر ذلك خرقًا لوقف إطلاق النار، وستمنع الفتح المشروط والمحدود لمضيق هرمز".
كما أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في بيانه، أنه "في الأيام الأخيرة، وبحضور قائد الجيش الباكستاني في طهران كوسيط في المفاوضات، طُرحت مقترحات جديدة من الجانب الأميركي، وإيران تدرسها حاليًا ولم تقدم ردًا عليها بعد".
وأضاف البيان، دون الإشارة إلى تصريحات ترامب بشأن تعليق التخصيب ونقل اليورانيوم: "فريق التفاوض الإيراني لن يتنازل أو يتراجع قيد أنملة، ولن يقبل أي تسوية أو تراجع أو مساومة".
كما أصدرت العلاقات العامة للبحرية التابعة للحرس الثوري بيانًا قالت فيه: "تصريحات الرئيس الإرهابي الأميركي بشأن مضيق هرمز والخليج لا قيمة لها"، حسب تعبير البيان.
وجاء في البيان الصادر، يوم السبت 18 أبريل: "أمس، ومع إعلان إيران السماح بعبور السفن غير العسكرية عبر (ممر لارك)، عبرت بعض السفن المضيق بإدارة وتنسيق من البحرية التابعة للحرس الثوري. ولكن في أعقاب خرق شروط وقف إطلاق النار، لم يرفع العدو الأميركي الحصار البحري عن السفن والموانئ الإيرانية، ولذلك سيتم إغلاق مضيق هرمز اعتبارًا من مساء اليوم حتى رفع هذا الحصار".
وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم السبت، في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض أمام الصحافيين: "الولايات المتحدة لا تزال تجري محادثات مع إيران، وسيتم تحديد بنهاية اليوم ما إذا كان الطرفان سيتجهان نحو اتفاق أم لا".
وكان ترامب قد أكد، يوم الجمعة 17 أبريل، أن اتفاقًا مع إيران في طور الانتهاء، وقد يتم توقيعه خلال يومين أو ثلاثة.
لكنّه قال يوم السبت للصحافيين: "إيران قامت ببعض التصرفات الاستفزازية.. كانوا يريدون إغلاق المضيق مرة أخرى، لكن لا يمكنهم ابتزازنا".
وبعد حديثه مع الصحافيين، عقد ترامب اجتماعًا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة الأزمة الجديدة المتعلقة بمضيق هرمز والمفاوضات مع إيران.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن الاجتماع ضم جي دي فانس، نائب الرئيس الذي يُتوقع أن يشارك في جولة المفاوضات القادمة مع إيران، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، ووزير الحرب، بيت هيغسيث، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون راتكليف، ورئيسة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز.
وقال مسؤول أميركي رفيع لـ "أكسيوس"، إنه إذا لم يتحقق تقدم قريبًا، فقد تُستأنف الحرب خلال الأيام المقبلة.
وأضاف "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين لم يُكشف عن أسمائهم، أن ترامب أجرى خلال زيارة قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، على الأقل مرة واحدة، اتصالاً هاتفيًا مع منير ومع الجانب الإيراني.
وكان ترامب قد قال: "سنأخذ اليورانيوم من إيران، دون تحويل أموال، ولن يُغلق مضيق هرمز مرة أخرى".