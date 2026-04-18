وقال الرئيس الأميركي، يوم السبت 18 أبريل (نيسان) على متن طائرة "إير فورس وان"، خلال حديثه مع الصحافيين، إن الولايات المتحدة ستتمكن بأي شكل من الأشكال من الحصول على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

وحذّر ترامب من أنه في حال فشل المفاوضات، فسيتم تنفيذ هذا الإجراء بطريقة "أقل ودّية بكثير"، لكنه في جميع الأحوال أكّد أن واشنطن ستستعيد هذه المواد.

وأضاف أنه تلقى أخبارًا "إيجابية نسبيًا" بشأن إيران، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

وقبل ساعات من هذه التصريحات، نشر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، منشورًا على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أعلن فيه إعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن حركة العبور تتم بما يتناسب مع اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف: "تمت إعادة فتح مضيق هرمز لعبور جميع السفن التجارية (من المسار الذي تحدده إيران) بشكل كامل حتى نهاية فترة وقف إطلاق النار المؤقت مع الولايات المتحدة".

ولكن ترامب كتب على منصة "تروث سوشال" أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل، إلا أن الحصار البحري على إيران لا يزال مستمرًا.

وأثارت هذه التصريحات غضبًا داخل بعض تيارات الحكم في النظام الإيراني وبين أنصار الخط المتشدد، ما دفعهم للرد والتصعيد، وفي النهاية أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، إبراهيم ذو الفقاري، أن السيطرة على مضيق هرمز "عادت إلى وضعها السابق" وأنه "تحت إدارة وسيطرة مشددة من القوات المسلحة الإيرانية".

وفي الوقت نفسه، تُظهر بيانات مراكز مستقلة أن حركة السفن في مضيق هرمز قد ازدادت بشكل ملحوظ.

وفي ردّ آخر، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائي‌ نيك، إن مضيق هرمز "مفتوح فقط في حالة وقف إطلاق نار بشكل محدود ومشروط"، وأضاف: "الوضع المعلن في مضيق هرمز مؤقت، وفي حال الضغط على الإخوة والأخوات في لبنان ستعود الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقًا".

وتابع: "إذا لجأ العدو إلى الخداع في الدبلوماسية، فسنتدخل بحزم في ميدان القتال".

وقبل ذلك، دعا رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، في حسابه على "إكس" الذي تم حظره لاحقًا، إلى رد سريع وصريح على تصريحات ترامب.

وكتب: "بعد تغريدة عراقجي، شاهدنا وقاحة واستفزاز ترامب. إذا كان الأمر كذبًا، فيجب الرد بصوت عالٍ وبحزم ودون تردد. وإن كان- لا سمح الله- صحيحًا، فلا يجب تقديم ما عجز العدو عن تحقيقه في الميدان على طاولة المفاوضات".

وأكد زاكاني أن طاولة المفاوضات كان من المفترض أن تكون "امتدادًا للميدان ومكملاً له".

ومن جهة أخرى، انتقدت وكالة "مهر"، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية في إيران، طريقة إعلان إعادة فتح مضيق هرمز من قِبل عراقجي، وكتبت أن منشوره دون توضيحات إضافية "أعطى أفضل فرصة لترامب ليعلن نفسه منتصرًا في الحرب ويحتفل بالنصر".

وأكدت "مهر" أن المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار لا تُدار فقط من قبل وزارة الخارجية، وأنه من الطبيعي في مثل هذه الظروف أن يقدّم جميع أعضاء الفريق توضيحات موحدة حول القرارات المتخذة.

وفي الوقت نفسه، كتب عضو المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، عزت ‌الله ضرغامي، تعليقًا على إعلان فتح المضيق وتصريحات ترامب بشأن قبول إيران بحظر التخصيب: "ألا يوجد مسلم واحد يقول للناس ماذا يحدث وما الذي يجري؟".

وكتب وزير التراث والسياحة السابق: "هل أنتم حذرون من روايات العدو المسببة لليأس ومن حدوث الانقسامات؟".

وقد تعمّق الانقسام داخل مسؤولي النظام الإيراني، خاصة بعد تقارير تتحدث عن احتمال خروج مخزون اليورانيوم وتنفيذ بنود اتفاق مع الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، وجّهت شخصيات إعلامية حكومية انتقادات لوزير الخارجية، عباس عراقجي، وطالبت بتوضيحات منه حول الاتفاق.

هل هناك انقسام فعلي؟

ورغم تحذير ضرغامي، يبدو أن الانقسام الذي أشار إليه موجود بالفعل، ليس فقط داخل الطبقة الحاكمة بل حتى بين مؤيدي النظام الإيراني، حيث يقف الطرفان في مواجهة بعضهما البعض.

وفي هذا السياق، كتب محمد مهدي بابائي، صاحب قناة "تلغرام" ذات متابعة واسعة والتي تنقل "أخبار الحرب" وفق رواية النظام، منشورًا قال فيه: "يا أيها الناس الثوريون، لا تتركوا الشوارع... استمعوا إلى قائد الثورة. لا يجب ترك الشارع. من المحتمل قريبًا أن يرفع بعضهم شعار (لا للحرب)".

وفي منشور آخر قال: "بصراحة لا أحد الآن يعرف ماذا يحدث في البلاد. حتى صباح استشهاد القائد الشهيد (في إشارة إلى المرشد الراحل علي خامنئي) لم يكن الوضع بهذا القدر من الفوضى. القائد الشهيد قال إن هناك شبه انقلاب... فماذا حدث للانقلابيين؟ تعالوا خذوني وقولوا إنني رئيس الانقلاب بابائي، على الأقل يتضح من هو ومن ينتمي لمن...".

ومن جهة أخرى، وجّه متابعو قناة وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري على "تلغرام" انتقادات حادة إلى عباس عراقجي تحت منشور يتعلق بإعلانه حول فتح مضيق هرمز.

وفي أحد التعليقات كتب أحد المستخدمين: "فاتحة النظام الإيراني قُرئت. لقد خنتم شهداء العالم الإسلامي. أفكر في كلام القائد. فتنة المسؤولين... حتى شهداء ميناب لم تفكروا بهم. دم القائد لا يعني شيئًا. ستنالون عذابًا إلهيًا شديدًا. هذه الحقيقة المرّة يجب قبولها: هذه المرة أيضًا استهزأتم بالشعب. الله لن يغفر لكم".

كما نشرت قناة "رجانیوز" الإعلامية الأصولية المتشددة مقطع فيديو لمداح ديني قال فيه: "من خاف العدو فليغادر الميدان، حتى يكون هناك من يملك الشجاعة مثل المقاتلين الحقيقيين".

وكتب عضو البرلمان الإيراني، مرتضى محمودي، عبر حسابه بمنصة "إكس": "لو لم تكن هناك ذريعة حرب، لكنا حتمًا قمنا باستجواب عراقجي بسبب تغريدته. هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها وزير الخارجية في لحظات حساسة بطريقة غريبة وغير مناسبة، مما يؤثر على استقرار أسواق الطاقة العالمية".

وأضاف في منشوره، إشارة إلى رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن مسؤولي النظام الإيراني لم يوافقوا حتى الآن على المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات.

وذكرت الوكالة أن هذا القرار تم إبلاغه للجانب الأميركي عبر وسيط باكستاني.

وأوضحت أن "استمرار الحصار البحري على إيران، إضافة إلى مطالب الولايات المتحدة المبالغ فيها في المفاوضات والتي استمرت في الرسائل المتبادلة الأخيرة"، هي أسباب هذا الموقف.

ومن جانبه، قال ترامب ردًا على سؤال حول التناقض بين تصريحاته التي قال فيها إن مسؤولي إيران وافقوا على جميع مطالب الولايات المتحدة وبين تصريحات المسؤولين الإيرانيين العلنية: "إنهم مضطرون للقول أشياء مختلفة لأن لديهم أطرافًا يجب إرضاؤها. أنا فقط أقول الحقيقة كما هي".

