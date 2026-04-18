ونقلت الصحيفة عن العضو السابق في تنظيم "القاعدة" والعميل السابق في جهاز الاستخبارات البريطاني، أيمن دين، قوله في تقييمه للتطورات الأخيرة إن وقف إطلاق النار بوساطة الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان كان في الواقع أداة للضغط على إيران.

وأضاف أن طهران، في الأيام الأخيرة، اشترطت أنه حتى يتم إقرار وقف إطلاق النار في لبنان، لن تتقدم المفاوضات النووية، ولن يُعاد فتح مضيق هرمز، وهو ما اعتبره امتناعًا عن الدخول في محادثات جدية.

وبحسب دين، فإن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالدفع نحو وقف إطلاق النار "لم يكن في الأساس بشأن لبنان"، بل كان يهدف إلى ممارسة الضغط على إيران. كما شدد على أن قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بهذا الاتفاق لم يكن بدافع حُسن النية، بل "لاختبار مزاعم إيران" وكسب الوقت لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة.

وجاء في التحليل أنه إذا كان وقف إطلاق النار في لبنان هو العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، فإن هذه العقبة قد أُزيلت الآن، ولم يعد بإمكان طهران استخدامها ذريعة لتأجيل المفاوضات. ويرى دين أن على إيران الآن إما إعادة فتح مضيق هرمز والدخول في مفاوضات جدية، أو إثبات أن مسألة لبنان لم تكن السبب الحقيقي في الجمود منذ البداية.

كما أشار التقرير إلى انتقاد دين الشديد لقرار إيران إغلاق مضيق هرمز، معتبرًا أنه دليل على تقديم الدعم لـحزب الله على حساب اعتبارات أخرى، وأن طهران كانت مستعدة لتعطيل أحد أهم ممرات الطاقة في العالم لتحقيق هذا الهدف.

وفي ختام تحليله، خلص دين إلى أن هذا التصرف يكشف أولويات النظام الإيراني بوضوح: "ليس شعبه، ولا استقرار المنطقة، ولا القانون الدولي، بل الولاء لقوة وكيلة تعتمد على الفوضى وسفك الدماء".