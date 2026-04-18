صرح رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، قائلاً: "يجب على الأعداء دفع تعويضات الحرب، لا ينبغي ترك العدو، بل يجب الإمساك بتلابيبه ومعاقبته".
وأضاف: "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لاسترداد حقوق الشعب الإيراني في داخل البلاد وخارجها".
وتابع رئيس السلطة القضائية الإيرانية قائلاً: "على المدعي العام للبلاد، ومساعد الشؤون الدولية، وأمين لجنة حقوق الإنسان، ورئيس مركز المحامين، أن يعملوا بالتنسيق وبكل ما أوتوا من قوة على استرداد حقوق الشعب الإيراني؛ ذلك لأن العدو ارتكب شتى أنواع جرائم الحرب ويجب ملاحقته".
كتب رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، على منصة «إكس» أن الرئيس الأمريكي «طرح سبعة ادعاءات في ساعة واحدة، وكلها كاذبة».
وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين «لم ينتصروا بهذه الأكاذيب في الحرب، وبالتأكيد لن يحققوا نتيجة في المفاوضات أيضًا».
وأكد قاليباف أنه مع استمرار حصار الموانئ الإيرانية، لن يبقى مضيق هرمز مفتوحًا، مشيرًا إلى أن حركة الملاحة في المضيق ستتم وفق «المسار المحدد» وبـ«ترخيص من إيران».
كما شدد على أن فتح أو إغلاق المضيق والقواعد الحاكمة له يحددها الميدان، وليس شبكات التواصل الاجتماعي.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال فعالية في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، إن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل «يومًا عظيمًا ومشرقًا للعالم».
وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الحصار البحري المفروض على إيران، بأكبر قوة بحرية في العالم ومن قبل أقوى جيش شهده العالم، لا يزال مستمرًا.
وأضاف ترامب أن إيران، بمساعدة الولايات المتحدة، قامت بإزالة جميع الألغام البحرية أو هي بصدد إزالتها.
وتابع: «سنظل موجودين بكل قوتنا إلى أن يتم إبرام اتفاقنا مع الجمهورية الإسلامية بشكل كامل ونهائي بنسبة 100%».
وفي ما يتعلق بالمفاوضات، قال إن العملية تسير بشكل جيد، مضيفًا: «يجب أن تتقدم بسرعة كبيرة، وقد تم الاتفاق على معظم النقاط مسبقًا».
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ستحصل على "جميع الغبار النووي" في إيران، مؤكدًا أنه لن يتم تبادل أي أموال بأي شكل.
وشدد ترامب على أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا.
وفي سياق آخر، أشار إلى «وقف إطلاق نار غير مسبوق بين إسرائيل ولبنان»، قائلًا: «حققنا ما كان الجميع يعتقد أنه مستحيل».
واختتم بالتأكيد على أن «اتفاقنا مع إيران لا يرتبط بأي شكل بلبنان».
أفادت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشونال" بأنّه خلال الأسابيع الأخيرة قُتل ما لا يقل عن مواطنين اثنين في محافظتي أصفهان ومازندران داخل نقاط تفتيش تابعة للنظام الإيراني، على يد عناصر من قوات "الباسيج" والحرس الثوري.
وبحسب هذه المعلومات، فإن أحد المواطنين يُدعى مرتضى مددي، وهو من سكان شاهين شهر، وقد قُتل في 8 مارس (آذار) الماضي بعد إطلاق نار من قوات متمركزة في نقطة تفتيش تابعة لـ "الباسيج" في أصفهان.
ووفقًا لمصادر محلية، أصابت رصاصة قلبه ورئتيه، ما أدى إلى وفاة هذا الشاب المولود عام 1995.
كما أفادت المصادر نفسها بأن أقاربه تعرضوا لضغوط وتهديدات لمنعهم من متابعة القضية أو تقديم شكوى.
وفي حادثة أخرى، أُوقف شاب في مدينة رامسر عند حاجز أمنى لتفتيش سيارته، وعندما اعترض على ذلك، اندلع خلاف، هاجمه خلاله عناصر "الباسيج" باستخدام جهاز صعق كهربائي (تايزر).
وقد أدى هذا الاعتداء إلى إصابته بسكتة في موقع نقطة التفتيش ووفاته.
كما تتعرض عائلته ومحيطه لضغوط من قًبل الأجهزة الأمنية الإيرانية لمنعهم من نشر تفاصيل الحادثة إعلاميًا.
ويقول التقرير إن انتشار نقاط التفتيش في أنحاء البلاد ترافق مع زيادة الضغوط والتهديدات ضد المواطنين.
وقد أبلغ العديد من المواطنين "إيران إنترناشيونال"، عبر رسائلهم عن توقيف السيارات، والمضايقات، ومصادرة وتفتيش الهواتف المحمولة، وحتى فرض الحجاب الإجباري في هذه النقاط.
وفي الأسابيع الأخيرة، أصبحت نقاط التفتيش في طهران وعدة مدن أخرى موضوعًا مثيرًا للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يشارك المستخدمون رواياتهم وتجاربهم حول هذه الإجراءات.
وبحسب تقارير، فإن القوات المتمركزة في نقاط التفتيش تستخدم آليات ثقيلة ومعدات عسكرية وتنتشر بالدراجات النارية أمام المجمعات السكنية، ما يهدد السكينة العامة.
كما يُذكر أن تشغيل أناشيد دينية بصوت مرتفع والتسبب في ضوضاء شديدة أصبح جزءًا من هذه الممارسات التي تؤثر على راحة السكان.
وفي حالة أخرى، اشتكت عائلة من أن والدها المريض كان في حالة طارئة قلبية ودماغية في المنزل، وطلبوا من هذه القوات تغيير مكان تجمعها، لكن الطلب قوبل باقتحام وتهديد واتهامات خطيرة مثل "التعاون مع العدو" و"الانقلاب" و"دعم الحرب"، بالإضافة إلى الاعتداء الجسدي.
ولم يقتصر الأمر على الشارع، بل امتد لاحقًا؛ حيث قامت قوات ملثمة بمداهمة شقة ابنة هذه العائلة، مستخدمة السكاكين والأسلحة لبث الرعب وإيذاء السكان.
قال رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، تعليقًا على تغريدة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وتصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، إن هناك حاجة إلى رد صريح وسريع على كلام ترامب.
وكتب: "بعد تغريدة عراقجي، شهدنا إساءة وتهورًا من ترامب. إذا كانت تصريحات ترامب كاذبة، فيجب الرد عليه بصوت عالٍ، وبلا تردد، وبشكل حاسم وسريع".
وأضاف: "أما إذا كانت- لا قدر الله- صحيحة، فلا ينبغي تقديم ما لم يستطع العدو الجبان تحقيقه في الميدان على طاولة المفاوضات".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ردًا على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن "اليورانيوم المخصّب مقدّس بالنسبة لنا مثل تراب إيران، ولن يُنقل إلى أي مكان على الإطلاق".
وأضاف: "اليورانيوم المخصّب الإيراني لن يُنقل إلى أي جهة؛ وخيار نقله إلى الولايات المتحدة لم يكن مطروحًا أصلاً".
وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستدخل إلى إيران "بهدوء" لاستلام اليورانيوم المخصّب التابع لإيران، ونقله إلى أميركا، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم "بالتعاون" مع إيران، مؤكدًا أنه لن يتم أي تبادل مالي في إطار الاتفاق المحتمل مع طهران.