قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي: "نوصي دولة الإمارات العربية المتحدة بالكف عن الإجراءات الضارة ضد إيران، والتخلي عن الاعتماد على الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأضاف، في إشارة إلى المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل: "إن الحكومة اللبنانية الحالية تنتهج أسلوب رفيق الحريري، لكن داعميه أنفسهم قد فشلوا؛ وهذا النهج لا يصب في مصلحة لبنان. وإذا واصلت الحكومة اللبنانية المواجهة مع حزب الله، فإن الشعب سيتخلى عنها".

