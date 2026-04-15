قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الحرب مع إيران تقترب من نهايتها، معربًا عن اعتقاده بأنها على وشك الانتهاء، ومؤكدًا أن أي انسحاب الآن سيجعل إعادة بناء البلاد تستغرق نحو 20 عامًا، لكنه شدد على أن “العمل لم ينتهِ بعد” وأنه يتوقع رغبة إيرانية قوية في التوصل إلى اتفاق.

وفي مقابلة مع “فوكس نيوز”، رجّح ترامب التوصل إلى “اتفاق كبير” خلال المفاوضات المقبلة، مؤكدًا أنه يجري محادثات مع جميع الأطراف ويقوم بـ“عمل مهم من أجل الولايات المتحدة والعالم".

كما انتقد ترامب حلف "الناتو" خلال حديثه، معتبرًا أن واشنطن لا تحصل على دعم كافٍ من الحلف رغم إنفاقها مئات المليارات عليه، متسائلاً عن جدوى استمرار هذا الإنفاق، إذا لم يكن الحلفاء متعاونين في قضايا كبرى مثل إيران.