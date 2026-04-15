نقلت وكالة "رويترز"، عن مصدر مطّلع، أن إيران قد تسمح للسفن بالعبور بأمان عبر الجزء العُماني من مضيق هرمز، إذا تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لمنع استئناف الحرب.

وقال المصدر إن إيران، وفي إطار مقترحات طرحتها خلال المفاوضات مع واشنطن، قد تسمح بمرور السفن بحرية ومن دون خطر التعرض لهجمات، شرط التوصل إلى اتفاق يمنع تجدد النزاع.

وأضاف أن طهران ستحتفظ بالسيطرة على مياهها في المضيق، بينما ستتخذ عُمان قراراتها بشأن الجزء الواقع ضمن نطاقها.

ولم يوضح المصدر ما إذا كانت إيران ستوافق على إزالة الألغام المحتمل زرعها في تلك المنطقة، كما لم يعلّق على مسألة مرور السفن المرتبطة بإسرائيل أو ما إذا كان سيسمح لجميع السفن بالعبور بحرية.

وفي ختام حديثه، أكد أن تنفيذ هذا المقترح يعتمد على مدى استعداد واشنطن لتلبية مطالب طهران.