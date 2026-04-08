أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، دان كين، أنه مع إعلان وقف إطلاق النار المؤقت لمدة أسبوعين مع إيران، فإن قوات بلاده جاهزة لاستئناف العمليات القتالية إذا صدر أي أمر أو نداء لذلك.
وقال: "إن وقف إطلاق النار مع إيران مجرد توقف مؤقت، والقوات المشتركة لا تزال جاهزة، إذا صدرت الأوامر، لاستئناف العمليات بنفس السرعة والدقة التي أظهرناها الشهر الماضي. ونأمل ألا يحدث ذلك.
وأشار كين أيضًا إلى مقتل 13 جنديًا أميركيًا خلال هذه العمليات، مضيفًا أن "تضحياتهم وتضحيات عائلاتهم لها أهمية عميقة بالنسبة لنا، ونحن ممتنون لهم".