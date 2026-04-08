أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء 8 أبريل (نيسان)، إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا في تدوينة له: "لن يكون هناك أي تخصيب لليورانيوم، والولايات المتحدة، بالتعاون مع إيران، ستقوم باستخراج وجمع كل المواد النووية المدفونة في أعماق الأرض".

وأضاف ترامب أن هذا الملف يخضع لـ "رقابة قمر صناعي دقيقة للغاية" منذ الهجمات الأخيرة، مشددًا على أنه "منذ ذلك الحين، لم يتبق شيء دون أن تطاله يد التغيير".

كما أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستعمل بشكل وثيق مع إيران، معتبرًا أن البلاد قد مرت بـ "تغيير نظام بنّاء للغاية".

وفيما يخص المسار الدبلوماسي، أوضح الرئيس الأميركي أن واشنطن ستجري محادثات مع طهران بشأن التعريفات الجمركية وتخفيف العقوبات، كاشفًا أن العديد من البنود الـ 15، التي طرحتها واشنطن "قد تم التوافق عليها بالفعل".