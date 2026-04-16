صحيفة "كيهان" الإيرانية: البحرين ملك لنا ويجب معاقبة حكامها
أشارت صحيفة "كيهان" الإيرانية إلى الشكوى التي قدمتها حكومة البحرين ضد إيران إلى الأمم المتحدة بدعوى "تدخل المسؤولين الإيرانيين في الشؤون الداخلية للمنامة".
وكتبت الصحيفة: "البحرين ملك لإيران، وأبناء ذلك الإقليم يعتبرون أنفسهم إيرانيين؛ يتحدثون اللغة الفارسية ويطالبون بالانضمام إلى وطنهم الأصلي".
وأضافت الصحيفة: "إن حكام البحرين المنصّبين قد وضعوا أراضي هذه الجزيرة تحت تصرف الولايات المتحدة وإسرائيل لشن هجوم عسكري ضد إيران. وبناءً على ذلك، لا ينبغي عزلهم من السلطة فحسب، بل يجب أيضاً محاكمتهم ومعاقبتهم".
قال مسؤول دفاعي أميركي لموقع "بيزنس إنسايدر" إن جيش الولايات المتحدة، خلال الحرب ضد إيران، بدأ أكبر مهمة تدريبية لمكافحة الطائرات المسيّرة في الشرق الأوسط، ونشر أنظمة تمتلك خبرة قتالية واسعة اكتسبتها في أوكرانيا.
وأوضح المسؤول أن هذه المهمة تعكس الأهمية المتزايدة للطائرات بدون طيار في ساحة المعركة الحديثة، خاصة في ظل الدور الكبير الذي لعبته المسيّرات في الحرب ضد الجمهورية الإسلامية.
وأضاف المسؤول، الذي لم يُكشف عن اسمه، أن الجيش الأميركي أرسل في بداية هذا النزاع نظامًا محلي الصنع يُعرف باسم «مربس» إلى المنطقة.
وبحسب تصريحاته، فإن هذا النظام يطلق معترضًا تبلغ قيمته 15 ألف دولار، صُمم لتدمير الطائرات المسيّرة المعادية، ويُستخدم حاليًا من قِبل الجنود الأميركيين في موقعين رئيسيين.
ورفض الكشف عن المواقع الدقيقة لهذه المنشآت.
ووفقًا للتقرير، يعمل في أحد المواقع أكثر من 100 جندي أميركي على تشغيل هذا النظام والتدرب عليه، مع وجود قوات إضافية تتناوب على التواجد هناك.
كما تم نشر نحو 20 نظام «مربس»، يتكون كل منها من رادار، وقاذف، ومحطة تحكم أرضية، ومعترضات.
وأشار المسؤول إلى أنه في موقع ثانٍ بدولة أخرى في الشرق الأوسط، يدير ما بين 50 إلى 60 جنديًا أميركيًا نحو 10 منظومات من هذا النظام.
وقد أرسل الجيش الأميركي ألف معترض، مسلح وغير مسلح، إلى هذين الموقعين، وهو مستعد لنشر المزيد عند الحاجة.
ومع ذلك، أكد المسؤول العسكري أن القوات الأميركية لم تستخدم هذا النظام حتى الآن لتدمير الطائرات المسيّرة الإيرانية.
أفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن محمد رضا مجيدي أصل وبيتا همتي وبهروز زماني نجاد وكوروش زماني نجاد، من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، حُكم عليهم بالإعدام و5 سنوات سجنًا ومصادرة ممتلكاتهم، من قِبل رئيس الشعبة 26 في محكمة الثورة بطهران، إيمان أفشاري.
وبحسب التقرير، أُدين هؤلاء الأربعة بتهمة "القيام بعمل لصالح دولة وجماعات معادية وهي الولايات المتحدة"، وصدر بحقهم حكم الإعدام، كما حُكم على كل منهم بالسجن خمس سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد". كذلك حُكم على أمير همتي، المتهم الخامس في القضية، بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر.
وذكر "هرانا" أن لائحة الاتهام تضمنت "المشاركة في تجمعات احتجاجية يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي"، و"ترديد شعارات احتجاجية"، و"إلقاء مواد مثل زجاجات وكتل إسمنتية ومواد حارقة من فوق أسطح المباني"، إضافة إلى "تخريب الممتلكات العامة".
وأشار التقرير إلى أن المتهمين تعرضوا لضغوط خلال فترة الاستجواب، مع وجود مخاوف من انتزاع اعترافات قسرية منهم. وحتى لحظة إعداد التقرير، لم تُنشر معلومات حول إمكانية حصولهم على محامٍ من اختيارهم، أو تفاصيل جلسات المحاكمة، أو ظروف احتجازهم.
أفادت شبكة «سي إن إن» نقلًا عن مصدر مطّلع في الدول الخليجية، بأن مسؤولين كبارًا من الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب عناصر من سلاحي الجو والبحرية وفيلق القدس، وصلوا إلى باكستان لتقديم «مشورة» للوفد الإيراني المفاوض.
ووفقًا للتقرير، وصل هؤلاء اليوم إلى قاعدة «نور خان» الجوية التابعة لسلاح الجو الباكستاني في ضواحي إسلام آباد. وأوضح المصدر أن الوفد يضم، إضافة إلى فرق الدعم والخدمات اللوجستية، شخصيات بارزة من الحرس الثوري يُتوقع أن تؤدي دورًا استشاريًا خلال المحادثات.
كما أشارت «سي إن إن» إلى أن بيانات تتبع الرحلات تُظهر هبوط طائرة واحدة على الأقل تابعة لشركة «بويا إير» في هذه القاعدة، وهي شركة فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات بسبب ارتباطها بالحرس الثوري.
وتُعد قاعدة «نور خان» من المناطق المحمية في باكستان، وتُخصص لهبوط وتنقل كبار المسؤولين.
ذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن المسؤولين الأميركيين، وعشية مفاوضات عطلة نهاية الأسبوع مع إيران في إسلام آباد، ينظرون بـ"تشاؤم" إلى نتائج هذه المحادثات، ويعتقدون أن الفجوات العميقة بين الطرفين تجعل من الصعب تحقيق تقدم سريع.
وتساور واشنطن شكوك بشأن إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز سريعاً، في حين طرحت طهران قضايا رفع العقوبات، وإطلاق سراح الأصول المجمدة، وإدراج لبنان في وقف إطلاق النار.
كما أدى الخلاف بين الخطة المقترحة من قبل إيران والمكونة من 10 مواد، والخطة الأميركية المكونة من 15 مادة، إلى زيادة تعقيد المفاوضات.
ومع ذلك، حذر المسؤولون الأميركيون من أنه حتى في حال بدء المحادثات، فإن خطر عودة التوترات لا يزال قائماً وجدياً.
أفادت معلومات، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، باعتقال المواطنة البهائية، سارا سبهري، والمقيمة مدينة شيراز، جنوب إيران، عصر الخميس 9 أبريل (نيسان)، إثر مداهمة قوات الأمن لمنزلها.
وقامت عناصر الأمن بتفتيش المنزل ومصادرة أجهزتها الإلكترونية ومقتنياتها الشخصية والمتعلقة بعملها، قبل نقلها إلى مكان مجهول.
وتشير المعلومات الواردة إلى أن العناصر الأمنية قاموا أولاً بتفتيش منزل والدة هذه المواطنة، الواقع في الطابق السفلي من المبنى، ثم اقتحموا منزل سارا سبهري في الطابق العلوي بعد كسر باب المدخل.
ومنذ لحظة اعتقالها وحتى الآن، لا تتوفر أي معلومات حول الجهة التي قامت بالاعتقال أو التهم المحتملة الموجهة إليها.
وصرح مصدر مقرب من عائلة هذه المواطنة البهائية لـ "إيران إنترناشيونال" بأن والدة سارا سبهري تعاني الإعاقة، وتحتاج إلى رعاية مستمرة. وأضاف المصدر أن سارا نفسها كانت تخضع للإشراف الطبي، وأن الضغوط والتوتر قد يعرضان سلامتها لخطر جدي.