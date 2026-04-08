ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن خط أنابيب النفط من الشرق إلى الغرب في المملكة العربية السعودية، الذي ينقل النفط الخام من المنطقة الخليجي إلى البحر الأحمر للتصدير، تعرّض لهجوم بعد ساعات قليلة من وقف إطلاق النار المؤقت بين إيران والولايات المتحدة.

ووفقًا للمصادر نفسها، فقد استُهدفت إحدى محطات الضخ على طول هذا الخط الذي يمتد 1200 كيلومتر، عند الساعة 13:00 تقريبًا (بالتوقيت المحلي) يوم الأربعاء 8 أبريل (نيسان). ويعد هذا الخط أحد المسارات الرئيسية لتصدير النفط السعودي بعد تعطّل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأشار أحد المصادر إلى أن المنشأة تعرّضت لهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، ولا تزال خسائر الهجوم قيد التقييم.

في الوقت نفسه، امتنعت شركة "أرامكو" السعودية الحكومية، مالكة ومشغلة الخط، عن الإدلاء بأي تعليق.