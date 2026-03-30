في محافظة هرمزغان، أفاد سكان كيش وقشم بوقوع عدة انفجارات قوية، كما سُمع دوي انفجارات متتالية في بندر عباس. وتشير بعض التقارير إلى أن مصدر جزء من هذه الانفجارات يُحتمل أن يكون في محيط جزيرة لارك.

وفي محافظة طهران، تم الإبلاغ عن سماع دوي انفجارات في نطاق شارع استاد آزادي ومدينة راه‌ آهن، كما سُمع عدد من الانفجارات البعيدة في إسلام شهر.

أما في محافظة البرز، فقد أفاد مواطنون في فرديس بوقوع انفجارين عنيفين. وفي كردستان، تشير التقارير الواردة من دهغلان إلى استهداف منشآت مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. كما تم الإبلاغ عن هجمات عنيفة في أجزاء من مدينة تبريز.

وفي الوقت ذاته، أفادت تقارير من محافظة لرستان بتحليق طائرات مقاتلة فوق مدينة كوهدشت، بينما شهدت مدن بابل وآمل وتشالوس ونور في محافظة مازندران دوي انفجارات وتحليقًا لمقاتلات.

كما تعرضت مدينة تشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان لإطلاق عدة صواريخ.

وكانت تقارير قد تحدثت، مساء الأحد، عن وقوع انفجارات وتحليق طائرات مقاتلة في طهران وبندر عباس ومدن أخرى.