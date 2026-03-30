"نت بلوكس": انقطاع الإنترنت في إيران مستمر لأكثر من 720 ساعة
أفاد موقع "نت بلوكس"، الجهة الدولية لمراقبة اختلالات الإنترنت، صباح يوم الاثنين بأن انقطاع الإنترنت في إيران تجاوز الآن 720 ساعة، ليصل إلى اليوم الحادي والثلاثين من التوقف.
وأظهرت البيانات أن استمرار قطع الإنترنت خلال الشهر الثاني يزيد من انتشار المعلومات المضللة والدعاية "البروباغندا"، مؤثرًا بشكل متزايد على الأجواء الداخلية والساحة الدولية على حد سواء.
تعرضت طهران وتبريز وبندر عباس وكيش وعدد من المدن الأخرى في إيران لهجمات جوية فجر يوم الاثنين. وبحسب تقارير واردة من شهود عيان، سُجّلت فجر الاثنين موجة جديدة من الانفجارات والتحركات الجوية في مناطق مختلفة من البلاد.
في محافظة هرمزغان، أفاد سكان كيش وقشم بوقوع عدة انفجارات قوية، كما سُمع دوي انفجارات متتالية في بندر عباس. وتشير بعض التقارير إلى أن مصدر جزء من هذه الانفجارات يُحتمل أن يكون في محيط جزيرة لارك.
وفي محافظة طهران، تم الإبلاغ عن سماع دوي انفجارات في نطاق شارع استاد آزادي ومدينة راه آهن، كما سُمع عدد من الانفجارات البعيدة في إسلام شهر.
أما في محافظة البرز، فقد أفاد مواطنون في فرديس بوقوع انفجارين عنيفين. وفي كردستان، تشير التقارير الواردة من دهغلان إلى استهداف منشآت مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. كما تم الإبلاغ عن هجمات عنيفة في أجزاء من مدينة تبريز.
وفي الوقت ذاته، أفادت تقارير من محافظة لرستان بتحليق طائرات مقاتلة فوق مدينة كوهدشت، بينما شهدت مدن بابل وآمل وتشالوس ونور في محافظة مازندران دوي انفجارات وتحليقًا لمقاتلات.
كما تعرضت مدينة تشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان لإطلاق عدة صواريخ.
وكانت تقارير قد تحدثت، مساء الأحد، عن وقوع انفجارات وتحليق طائرات مقاتلة في طهران وبندر عباس ومدن أخرى.
نشرت قناة "تليغرام" التابعة لرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، رسالة أكد فيها أن الحرب تمر الآن في "أكثر لحظاتها حساسية". وأوضح قاليباف أن العدو، الذي كان يدعي سابقاً تدمير القوات الجوية والبحرية والصاروخية ويخطط لإسقاط النظام، بات هدفه الآن منحصراً في "فتح مضيق هرمز".
وأشارت الرسالة إلى أن الولايات المتحدة تسعى حالياً عبر المسار الدبلوماسي، ومن خلال "قائمة مكونة من 15 بنداً"، لتحقيق ما عجزت عنه في الحرب.
وشدد قاليباف على أنه طالما استمرت واشنطن في السعي وراء استسلام إيران، فإنها ستسمع رد "هيهات منا الذلة".
وفي جزء آخر من الرسالة، خاطب قاليباف الشعب قائلاً: "خلال هذه الليالي الثلاثين، بكيتم معاً في عزاء علي خامنئي، ووقفتم بوجه العدو بهتافات (لا مساومة، ولا استسلام، بل القتال ضد أميركا)، مما منح الصواريخ قوة، بل وربما هبطتم أنتم أنفسكم كالصواريخ على جسد الخصم".
أفادت تقارير منشورة ورسائل واردة من مصادر محلية بأن مناطق عدة في إيران شهدت هجمات جوية وانفجارات.
ففي أصفهان، استُهدف نطاق "سباهانشهر" بهجوم. وفي محافظة فارس، أُفيد بسماع دوي انفجارات في منطقتي جراش وأوز، وتحديدًا في محيط جبل لار وقرية قلات، بالتزامن مع تحليق مقاتلات.
وفي مازندران، شهدت مدينتا نوشهر ومتل قو انفجارات وتحليقًا متواصلًا للطائرات الحربية، كما أُفيد باستهداف نقطة في منطقة لتينغان، إضافة إلى موقع راداري تابع للجيش الإيراني في جبال جلك.
أما في قزوين، فقد وردت تقارير عن وقوع انفجارات وتحليق للطائرات المقاتلة.
وفقاً للتقارير المنشورة عبر صفحة "وحيد أونلاين"، وبالتزامن مع استمرار الهجمات الجوية، نُشرت رسائل عديدة حول وقوع انفجارات وتحليق مقاتلات في محافظة أصفهان والمناطق المحيطة بها.
وذكرت الصفحة أنه في حدود الساعة 6:40 صباحاً، استُهدف معسكر "ثأر الله" التابع للحرس الثوري الإيراني في مدينة "شهرضا"، حيث وقعت انفجارات عدة في المدينة.
وأشارت بعض المصادر إلى وقوع "ثلاث إصابات شديدة" تسببت شدتها في اهتزاز زجاج المنازل، كما نُشرت تقارير عن مشاهدة دخان أسود في نطاق منطقة "ويلاشهر".
وفي الوقت نفسه، أُفيد بتحليق مقاتلات على ارتفاع منخفض في مدينة أصفهان ما بين الساعة 6:20 و6:40 صباحاً، ووصف بعض المواطنين صوتها بأنه كان قريباً جداً.
وفي منطقة "آران وبيدغل" القريبة من كاشان، وقعت عدة انفجارات متتالية فجر السبت، فيما تحدثت مصادر غير رسمية عن احتمال استهداف منشآت "فولاذ كوير" أو ثكنة عسكرية.
كما أفادت "وحيد أونلاين" بسماع أصوات انفجارات في محافظة البرز شملت مناطق: كرج، كوهردشت، مهرشهر، مهرويلا، كلشهر، كمال شهر، نظر آباد، هشتغرد، كردان، وطهران دشت.
أفادت تقارير تلقتها "إيران إنترناشيونال" من مصادر ميدانية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات وتحليق للطائرات المقاتلة في عدة مدن إيرانية، وفقاً للتفاصيل التالية: بهبهان: وردت تقارير عن سماع أصوات مستمرة للمقاتلات تزامناً مع دوي انفجارات في المدينة بين الساعة 01:00 و04:00 فجراً.
تبریز: سُمع دوي انفجار في تمام الساعة 02:00 فجراً في منطقة "ياغشیان" بالقرب من "شمیم بایداری".
أصفهان: سُمع دوي عدة انفجارات عنيفة في نقاط مختلفة من المدينة في تمام الساعة 03:25 فجراً.
إسلام شهر: سُمع دوي عدة انفجارات في المدينة بين الساعة 04:00 و04:35 فجراً.
نيسابور: أُبلغ عن تحليق طائرات مقاتلة فوق سماء المدينة في تمام الساعة 04:39 صباحاً.
كرج: سُمع دوي انفجار شديد للغاية في منطقة "عظيمية" عند الساعة 04:00 فجراً. كما وقع انفجاران عند الساعة 04:03 (أحدهما بعيد والآخر قريب جداً) في منطقة "شاهين فيلا"، مما أدى إلى اهتزاز المباني.
طهران: سُمع دوي انفجارات عنيفة في منطقتي "شيتغر" و"كوهك" عند الساعة 04:10 فجراً.
لار: رُصد إطلاق صاروخين من قاعدة القوات الجوية في تمام الساعة 05:10 صباحاً، تلاه بدقائق قليلة سماع صوت مقاتلات وعدة انفجارات.
بستك: سُمع صوت للمقاتلات عن قرب عند الساعة 05:15 فجراً، أعقبه سلسلة انفجارات متتالية مع اهتزازات شديدة في ضواحي المدينة. كما أُبلغ عن أصوات طائرات قوية واهتزازات عند الساعة 06:30 صباحاً.
مشهد: سُمع دوي عدة انفجارات ضخمة ترافقت مع أصوات طائرات مقاتلة وتصدي الدفاعات الجوية بين الساعة 06:00 و07:00 صباحاً.