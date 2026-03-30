قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة الفارسية، كمال بنحاسي، استخدمنا في العملية ضد النظام الإيراني 13 ألفًا و700 قذيفة، كان 4 آلاف منها في طهران، كما قُتل في الدقيقة الأولى من الضربة الافتتاحية للعملية 40 مسؤولاً رفيع المستوى.
وأضاف أن استهداف المسؤولين وقوات الحرس الثوري الإيراني و"الباسيج" مستمر، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 600 هجوم على أنظمة الصواريخ الباليستية، وتم تدمير أكثر من 80 في المائة من أنظمة الدفاع الجوي، ما أتاح لسلاح الجو الإسرائيلي إمكانية إجراء عمليات واسعة النطاق في جميع أنحاء إيران.