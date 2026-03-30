وصلت رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" بتفيد أنه بالتزامن مع استمرار الحرب وخوف النظام من احتمال اندلاع احتجاجات جديدة، تم تكثيف انتشار قوات القمع الإيرانية وقوات حشد الشعبي في عدة مدن.

وأشار السكان إلى أن هذا الانتشار العسكري خلق حالة واسعة من القلق والخوف بين المواطنين، خصوصًا في جنوب البلاد، مع تهديدات واضحة لأمن العائلات والشباب.

وفي مدينة عبادان، وصف أحد المواطنين الوضع بأنه «غير آمن ومخيف»، مشيرًا إلى دخول قوات الحشد الشعبي بعد منتصف الليل بمركبات هايلوكس إلى قاعدة الباسيج أمام مركز سيتى سنتر، مع إقامة نقاط تفتيش ومنع التصوير، ما يعكس سيطرة أمنية مشددة.