قدم المتحدث الفارسي للجيش الإسرائيلي تقريرًا مصورًا حول عمليات الجيش ضد النظام الإيراني، موضحًا أن الهدف هو ضرب جميع أنظمة النظام.

وحتى الآن، تم استخدام 13,700 ذخيرة في جميع أنحاء إيران، منها 4000 في طهران فقط.

وقال المتحدث إنه «في الدقيقة الأولى من الهجوم الأول قتلنا 40 من كبار مسؤولي النظام»، وسنستمر في استهداف القيادات العليا في كافة المستويات.