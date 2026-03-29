وأشارت الرسالة إلى أن الولايات المتحدة تسعى حالياً عبر المسار الدبلوماسي، ومن خلال "قائمة مكونة من 15 بنداً"، لتحقيق ما عجزت عنه في الحرب.

وشدد قاليباف على أنه طالما استمرت واشنطن في السعي وراء استسلام إيران، فإنها ستسمع رد "هيهات منا الذلة".

وفي جزء آخر من الرسالة، خاطب قاليباف الشعب قائلاً: "خلال هذه الليالي الثلاثين، بكيتم معاً في عزاء علي خامنئي، ووقفتم بوجه العدو بهتافات (لا مساومة، ولا استسلام، بل القتال ضد أميركا)، مما منح الصواريخ قوة، بل وربما هبطتم أنتم أنفسكم كالصواريخ على جسد الخصم".