آثار الدمار في "ميدان هروي" بطهران بعد الاستهداف
أظهر مقطع فيديو وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، اليوم الأحد 29 مارس، تعرض أحد المباني في محيط "ميدان هروي" بالعاصمة طهران لهجوم جوي دقيق.
نشرت قناة "تليغرام" التابعة لرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، رسالة أكد فيها أن الحرب تمر الآن في "أكثر لحظاتها حساسية". وأوضح قاليباف أن العدو، الذي كان يدعي سابقاً تدمير القوات الجوية والبحرية والصاروخية ويخطط لإسقاط النظام، بات هدفه الآن منحصراً في "فتح مضيق هرمز".
وأشارت الرسالة إلى أن الولايات المتحدة تسعى حالياً عبر المسار الدبلوماسي، ومن خلال "قائمة مكونة من 15 بنداً"، لتحقيق ما عجزت عنه في الحرب.
وشدد قاليباف على أنه طالما استمرت واشنطن في السعي وراء استسلام إيران، فإنها ستسمع رد "هيهات منا الذلة".
وفي جزء آخر من الرسالة، خاطب قاليباف الشعب قائلاً: "خلال هذه الليالي الثلاثين، بكيتم معاً في عزاء علي خامنئي، ووقفتم بوجه العدو بهتافات (لا مساومة، ولا استسلام، بل القتال ضد أميركا)، مما منح الصواريخ قوة، بل وربما هبطتم أنتم أنفسكم كالصواريخ على جسد الخصم".
أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي تحليق مقاتلات حربية ووقوع سلسلة انفجارات عنيفة ومتتالية في مناطق متفرقة من طهران صباح اليوم الأحد 29 مارس 2026.
وتركزت التقارير حول سماع دوي انفجارات في مناطق غرب وشمال شرق العاصمة، فيما أكد شهود عيان تصاعد أعمدة الدخان من عدة مواقع.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استكمل، يوم السبت، موجة جديدة من الضربات الجوية استهدفت مراكز قيادة متنقلة ومنشآت لإنتاج الأسلحة في طهران.
وأوضح أن السلطات الإيرانية، وبعد استهداف معظم مراكز قيادتها خلال الشهر الماضي، لجأت إلى نقل هذه المراكز إلى وحدات متنقلة، مشيرًا إلى أنه تم في هذا السياق استهداف عدد من مراكز القيادة المؤقتة إلى جانب القادة المتواجدين فيها.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الضربات التي نُفذت يوم السبت شملت أيضًا منشآت إنتاج وتخزين الصواريخ الباليستية، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.
أفادت تقارير منشورة ورسائل واردة من مصادر محلية بأن مناطق عدة في إيران شهدت هجمات جوية وانفجارات.
ففي أصفهان، استُهدف نطاق "سباهانشهر" بهجوم. وفي محافظة فارس، أُفيد بسماع دوي انفجارات في منطقتي جراش وأوز، وتحديدًا في محيط جبل لار وقرية قلات، بالتزامن مع تحليق مقاتلات.
وفي مازندران، شهدت مدينتا نوشهر ومتل قو انفجارات وتحليقًا متواصلًا للطائرات الحربية، كما أُفيد باستهداف نقطة في منطقة لتينغان، إضافة إلى موقع راداري تابع للجيش الإيراني في جبال جلك.
أما في قزوين، فقد وردت تقارير عن وقوع انفجارات وتحليق للطائرات المقاتلة.
