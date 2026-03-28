وزير الخارجية التركي: العالم يتجه نحو حرب أكبر
وأضاف فيدان أن هذه الحرب لا تقتصر على إسرائيل وحدها، بل يدفع العالم أجمع ثمنها، مشيراً إلى أنها تُخاض من أجل البقاء السياسي لبنيامين نتنياهو.
وتابع وزير الخارجية التركي قائلاً: "يجب البدء بمفاوضات ترتكز على النتائج، وتركيا ستستخدم كافة الأدوات الدبلوماسية المتاحة لإنهاء الصراعات".
صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مشاركته في منتدى الاتصالات الاستراتيجية الدولي 2026، بأن العالم يتجه نحو حرب أكبر نتيجة التوترات التي تسببت بها إسرائيل، مؤكداً معارضة تركيا لأي صراع واسع النطاق في المنطقة.