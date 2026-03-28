وذكرت الصفحة أنه في حدود الساعة 6:40 صباحاً، استُهدف معسكر "ثأر الله" التابع للحرس الثوري الإيراني في مدينة "شهرضا"، حيث وقعت انفجارات عدة في المدينة.

وأشارت بعض المصادر إلى وقوع "ثلاث إصابات شديدة" تسببت شدتها في اهتزاز زجاج المنازل، كما نُشرت تقارير عن مشاهدة دخان أسود في نطاق منطقة "ويلاشهر".

وفي الوقت نفسه، أُفيد بتحليق مقاتلات على ارتفاع منخفض في مدينة أصفهان ما بين الساعة 6:20 و6:40 صباحاً، ووصف بعض المواطنين صوتها بأنه كان قريباً جداً.

وفي منطقة "آران وبيدغل" القريبة من كاشان، وقعت عدة انفجارات متتالية فجر السبت، فيما تحدثت مصادر غير رسمية عن احتمال استهداف منشآت "فولاذ كوير" أو ثكنة عسكرية.

كما أفادت "وحيد أونلاين" بسماع أصوات انفجارات في محافظة البرز شملت مناطق: كرج، كوهردشت، مهرشهر، مهرويلا، كلشهر، كمال شهر، نظر آباد، هشتغرد، كردان، وطهران دشت.