أعلن وزير المالية الفرنسي أن بلاده قامت حتى الآن بعرض 580 ألف برميل من إجمالي ما وعدت به في إطار تحرير الاحتياطيات الاستراتيجية الذي تنسقه الوكالة الدولية للطاقة لمواجهة أزمة الشرق الأوسط، بعد اندلاع الحرب في إيران.

وكانت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة قد اتفقت على طرح إجمالي 400 مليون برميل من النفط في الأسواق، في أكبر تدخل من نوعه في تاريخ هذه المنظمة.

وفي هذا الإطار، كانت فرنسا قد التزمت سابقًا بتحرير 14.6 مليون برميل من النفط.