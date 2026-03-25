قال رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، ردًا على سؤال عضو البرلمان، يين دانكن سميث، حول إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية في بريطانيا: "هذه الصلاحيات في بريطانيا لم تُصمم لتشمل منظمة حكومية، لكننا سنواصل مراجعة ونظر هذا الموضوع".

وأوضح عضو البرلمان البريطاني المحافظ، يين دانكن، أن الحرس الثوري على المستوى العالمي وكذلك في بريطانيا مسؤول عن زيادة معاداة اليهود، وتحريض هجمات متطرفة من قِبل الإسلاميين، وفي الوقت نفسه مهاجمة الإيرانيين المعارضين والمواطنين البريطانيين، كما يشارك في تأجيج مسيرات الكراهية.

وأضاف دانكن: "العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والبحرين والمملكة العربية السعودية، قد صنفت الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، فلماذا لا تفعل الحكومة البريطانية ذلك؟ على حزب العمال التوقف عن الاختباء وراء الإجراءات الإدارية".