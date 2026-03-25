أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا، يوم الأربعاء 25 مارس (آذار)، يدين بأشد العبارات الهجمات "المتعمدة وغير المبررة" لإيران ضد الدول الخليجية والأردن، ودعا طهران إلى دفع تعويضات كاملة وفورية وفعّالة لجميع ضحايا هذه الهجمات.

ونص القرار على وجوب التزام النظام الإيراني التزامًا كاملاً بالقرار 2817 الصادر عن مجلس الأمن، وبجميع واجباته بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وطالب المجلس إيران‌ بوقف جميع الهجمات والتهديدات والإجراءات غير المبررة فورًا وبدون أي شروط ضد البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن، بما في ذلك عبر القوات الوكيلة، مع ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية.

