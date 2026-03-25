قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها العسكرية، بما في ذلك تحقيق انتصار سريع وتغيير النظام في إيران.

وأشار إلى أن "أميركا فشلت في أهدافها العسكرية، بما في ذلك الانتصار السريع وتغيير النظام"، وقال: "رسالتي إلى الدول المجاورة هي أن تبتعد عن أميركا".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن طهران أظهرت للعالم "أنه لا توجد دولة يمكنها تهديد أمنها".

وقال: "أظهرنا للعالم أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على إيران؛ اللعب بمصالحنا له تبعات ثقيلة. على العدو أن يتعلم درسًا حتى لا يفكر مرة أخرى في الهجوم، ويجب تُعوض الأضرار التي لحقت بالشعب الإيراني. مضيق هرمز مغلق فقط أمام سفن العدو".

وشدد عراقجي: "سوف نستهدف مصالح الأميركيين أينما وُجدت؛ وكل من يشارك في هذا الهجوم يُعتبر هدفًا مشروعًا بالنسبة لنا".