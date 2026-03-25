‏استدعت وزارة الخارجية الكويتية السفير الإيراني لدى الكويت، عقب الهجوم على مطار البلاد. وسلم نائب وزير الخارجية الكويتي، يوم الأربعاء 25 مارس (آذار)، مذكرة احتجاج إلى السفير الإيراني، ردًا على ما وصفه بـ "الهجمات المتكررة" من جانب طهران.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية قد أعلن في وقت سابق رصد 20 صاروخًا باليستيًا وتسع طائرات مسيّرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، دون تسجيل خسائر بشرية. كما أعلن الجيش الكويتي اعتراض 13 صاروخًا باليستيًا، فيما سقطت سبعة صواريخ أخرى خارج النطاق.

وفي السياق ذاته، أدانت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والأردن، في بيان مشترك، هجمات إيران‌.

