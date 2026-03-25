أفاد موقع "ديده بان إيران" بأنه في الأيام الأخيرة تم إطلاق حملة تحت عنوان "الحملة الدولية لجائزة اغتيال ترامب" في إيران، تدعو المواطنين للانضمام إليها عبر الرسائل النصية.

وبحسب المعلومات المنشورة على الموقع المرتبط بهذه الحملة، فقد أعلن حتى الآن 290 ألف شخص دعمهم لها، ووصل مجموع المبالغ المعلنة إلى 25 مليون دولار.

ومع ذلك، أكّد الموقع أن هذه المبالغ لم تُستلم من الأشخاص، وإنما هي مجرد جمع للأرقام المعلنة من قِبل المؤيدين.

وجاء في البيان المنشور على الموقع: "بالنظر إلى صدور فتوى الجهاد من قِبل مراجع التقليد العظام ردًا على اغتيال المرشد الإيراني الشهيد السيد علي خامنئي والشعب المظلوم في إيران، تم إنشاء حملة (اقتل ترامب) بهدف توفير مكافأة قاتل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب".

وأضاف البيان أن على المتابعين تسجيل معلوماتهم للانضمام إلى الحملة.

وأظهرت الرسائل والصور الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" أن العديد من المواطنين تلقوا رسائل تدعوهم للانضمام إلى هذه الحملة.