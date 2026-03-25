قال مصدر دبلوماسي إيراني رفيع لقناة "الجزيرة" القطرية إن طهران تلقت خطة أميركية من 15 بندًا، لكنها تصفها بأنها "قصوى للغاية وغير منطقية".

وأضاف المصدر أن ما تم تداوله في بعض التقارير الإعلامية حول هذا العرض لا يعكس بدقة محتواه الفعلي.

وأكد المصدر: "هذه الخطة ليست جذابة حتى على الورق"، واصفًا إياها في طريقة عرضها بأنها خادعة ومثيرة للالتباس.

كما قال المصدر الدبلوماسي إنه على عكس الطرف الآخر الذي، وفق قوله، «يواصل تحريك الخطوط الحمراء»، فإن طهران تعرف بوضوح ما تريد وما سترفضه بحزم.

وبحسب المصدر، لم يُجر أي حوار غير مباشر بين طهران وواشنطن منذ بداية الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، لكن تم تبادل رسائل عبر عدة وسطاء.