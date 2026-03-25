أعلنت ممثلة ألمانيا في البرلمان الأوروبي، هانا نيومان، أن عدد الإعدامات في سجون إيران ما زال في تزايد، وأن هذه الأحكام تُنفذ في ظل الحرب وبعيدًا عن الاهتمام الدولي.

وأشارت إلى أن عملية تنفيذ هذه الأحكام غالبًا ما تتم دون شفافية، وسط شكوك جدية حول الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة.

وأضافت أنه تزامن تنفيذ هذه الأحكام مع التطورات العسكرية أدى إلى تقليل الاهتمام العالمي بوضع السجناء في إيران.