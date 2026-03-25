قال ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن هجمات النظام الإيراني تنتهك سيادة بلاده وقواعد حقوق الإنسان.

وأكد أن الإمارات لم تسمح أبدًا باستخدام أجوائها لشن هجمات ضد إيران.

وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن هجمات إيران تشكل تهديدًا للملاحة، ولها تأثير على سلاسل الإمداد والأمن العالمي.

كما أدان ممثل المملكة العربية السعودية في الجلسة هجمات النظام الإيراني على الدول الخليجية والأردن، مؤكدًا أن هذه الأعمال تمثل انتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة وللسيادة الوطنية لتلك الدول.

وصف كذلك توقف الملاحة في مضيق هرمز والهجوم على السفن التجارية بأنها أعمال غير مقبولة من قبل طهران وأدانها.

وحذر المندوب السعودي من أن الهجمات على البنية التحتية للطاقة سيكون لها تأثير سلبي على العالم بأسره.